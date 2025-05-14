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Düzce uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak

Düzce uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak
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"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali", yarın başlayacak.

"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali", yarın başlayacak.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki düzenlenecek festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Valilik, Belediye, Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 15-18 Mayıs tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Zengin içeriğe sahip festivale, 81 ülkeden 1312 başvuru yapıldı.

Festivalde "Yaşam Boyu Onur Ödülü", Türk sinemasının duayenlerinden Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a takdim edilecek.

Atölye çalışmaları, söyleşiler, film gösterimleri, ustalık sınıfı buluşmalarının yapılacağı festivalde "Valilik Özel Ödülü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını içeren aile temalı bir filme verilecek.

Festival kapsamında "Televizyon ve Aile", "Türk Sineması ve Aile", "Dijital Platformlar ve Aile" başlıklı oturumlarda alanında uzman akademisyenler ve sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
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