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13 bin 400 kursiyer katıldı

13 bin 400 kursiyer katıldı
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Düzce Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde 21 farklı alanda 2 bin eser sergilendi. 600 kursa katılan 13 bin 400 kursiyerin ürünleri beğeniye sunuldu.

DÜZCE (İHA) – Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Düzce Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Sergide 21 farklı alanda hazırlanan yaklaşık 2 bin eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi. Sergide; tığ örücülüğü, filografi, kağıt rölyef, bitkisel örücülük, resim, geleneksel naht, takı tasarımı, tezhip, çini, seramik, kırkyama, nakış, ahşap boyama, giyim, ev tekstili, gümüş kazaz, aşçılık, pastacılık, arıcılık ve kuaförlük olmak üzere 21 farklı alanda hazırlanan yaklaşık 2 bin ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzce Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca merkez, mahalle ve köylerde yaklaşık 600 kurs açıldığı, bu kurslardan ise 13 bin 400 civarında kursiyerin faydalandığı belirtildi. Sergi, hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması ve kursiyerlerin ürettikleri eserlerin vatandaşlarla buluşturulması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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