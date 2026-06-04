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Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

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Bir dönem yetişkin film sektöründeki içerikleriyle tanınan Şahin K., yayımladığı videoyla geri döndüğünü duyurdu. Takipçilerine seslenen Şahin K., "Geldim ama elim boş gelmedim, sürprizim var. Geliyorum" ifadelerini kullanarak yeni bir proje ya da açıklama hazırlığında olduğunun sinyalini verdi. Ancak sürprizin içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

Bir dönem yetişkin film sektöründeki içerikleriyle gündeme gelen Şahin K., yayımladığı videoyla yeniden döndüğünü duyurdu. Deniz kenarında çektiği videoda takipçilerine seslenen Şahin K., yakında bir sürpriz açıklayacağını söyledi.

VİDEO YAYINLAYIP GERİ DÖNDÜĞÜNÜ DUYURDU

Yetişkin film sektöründe tanınan isimlerden Şahin K., paylaştığı yeni videoyla yeniden gündeme geldi. Açık havada çekilen görüntülerde takipçilerine seslenen Şahin K., dönüş mesajı verdi.

"ELİM BOŞ GELMEDİM"

Videoda iddialı ifadeler kullanan Şahin K., "Geldim ama elim boş gelmedim, sürprizim var. Geliyorum" sözleriyle yeni bir proje ya da açıklama hazırlığında olduğunun sinyalini verdi.

SÜRPRİZİN NE OLDUĞU MERAK KONUSU

Şahin K.'nın sözünü ettiği sürprizin ne olduğuna ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Kısa sürede yayılan video, takipçileri arasında merak uyandırırken gözler yapılacak yeni açıklamaya çevrildi.

Kaynak: Haberler.com
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