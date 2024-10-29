Üye Girişi
Haberler

Dumlupınar Büyük Zafer Animasyon Filminin Galası Kütahya'da Gerçekleşti

Dumlupınar Büyük Zafer Animasyon Filminin Galası Kütahya'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyalı genç girişimcilerin eseri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına özel hazırlanan 'Dumlupınar Büyük Zafer' animasyon filminin galası, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapıldı. Film, Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi'ni konu alıyor.

Kütahyalı genç girişimciler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılına özel olarak hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Dumlupınar Büyük Zafer" animasyon filminin galası gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini İbrahim Soyer, senaryo ve animasyon çalışmalarını ise İbrahim Kiraz'ın üstlendiği filmde, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz'un 26-30 Ağustos arasındaki dört günü anlatılıyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gösterimi yapılan filmin gala programında, filmi izleyince heyecanlanıp duygulanıp onurlandığını söyledi.

Filmin destansı zaferi konu edinerek güzel bir örnekl oluşturduğunu belirten Işın, şöyle konuştu:

"Bundan 101 yıl önce, kendi topraklarımızda, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, yaşanan bu ülkenin destansı bir kahramanlığını hep birlikte izledik. Sinemanın toplum psikolojisi üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Kendi değerlerimizi, savaşlarımızı, bağımsızlık mücadelemizi beyaz perdeye aktarmakta maalesef çok güçlü değiliz. Nesillerimizin dimağlarına bunu işlemek için mutlaka bu tür filmlerin, bu tür gösterimlerin olması lazım. Film ekibine teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de böylesine zorlu bir projeyi hayata geçirmek ve bu başarıyı Türkiye'ye kazandırmanın Kütahya için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Filmin yönetmeni İbrahim Soyer ise yapımına 2019 yılında başladıkları filmin geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 26 proje arasından destek almaya hak kazanan 6 projeden biri olduğunu dile getirdi.

Animasyon çalışmalarını yapan senarist İbrahim Kiraz da kendileri dışında Kütahya'dan birçok kişinin emeğinin filmde bulunduğunu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını, 3D animasyon teknolojisiyle ve gerçekçi bir dille sinemaya taşımanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Gala program, filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısına Vali Musa Işın tarafından teşekkür belgelerinin verilmesi ve yapımda emeği geçenlere plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Sanat Dumlupınar Etkinlik Türkiye Eğitim Turizm Sinema Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

Erdoğan, GÖKBEY'in üstüne yazdığı isim dikkat çekti

 Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti

Milli sporcu intihar etmiş! İşte ölmeden önce annesine bıraktığı not
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? ''Instagram mesajlarım gitmiyor'' neden? Instagram sorunu nasıl çözülür? TRT SPOR YILDIZ İZLE | 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı! Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ! Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı? Selene Durna neden intihar etti? Milli sporcu Selene Durna nasıl öldü? Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.