DPÜ öğretim görevlisi Kerkük'ün resim sergisi Kütahya'da sanatseverlerle buluştu

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mülkiye Özgür Kerkük'ün "Sonsuzluğa Süzülüş: Kuşlar" adlı kişisel resim sergisi, Özel Ahmet Yakupoğlu Resim Müzesi'nde açıldı.

Resim, grafik ve seramik alanlarında 25 yıllık akademik ve sanatsal birikime sahip olan Öğr. Gör. Mülkiye Özgür Kerkük'ün hazırladığı sergide, kuşların zarafeti, hareketleri ve özgürlük duygusu suluboya tekniğiyle yorumlandı. Sanatçının ağırlıklı olarak son iki yılda hazırladığı eserlerden oluşan sergide, akrilik tekniğiyle yapılan çalışmalar da yer aldı.

Kuşların doğadaki hareketlerinden ve özgün görünümlerinden ilham alan Kerkük, eserlerinde mavi ve turkuaz tonlarına ağırlık vererek gökyüzü, hafiflik ve özgürlük temalarını ön plana çıkardı. Ayrıntılı çizimleri ve titiz çalışma anlayışıyla dikkati çeken sanatçı, doğa sevgisini resimlerine yansıttı. Özel Ahmet Yakupoğlu Resim Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, kuşların estetik görünümünü farklı kompozisyonlar ve renklerle ele alıyor.

"Tasarım süreci oldukça önemli ve meşakkatli"

Sergisinin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Mülkiye Özgür Kerkük, çalışmalarının ağırlıklı olarak son iki yılı kapsadığını belirterek suluboya tekniğini yoğun biçimde kullandığını, bunun yanında akrilik çalışmalarının da bulunduğunu ifade etti.

Bir eserin ortaya çıkmasında yalnızca boyama aşamasının değil, öncesindeki hazırlık sürecinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Kerkük, doğayı gözlemleme, fotoğraflama, görseller arasından seçim yapma ve kompozisyon oluşturma aşamalarının titizlik gerektirdiğini söyledi.

Teknik uygulama konusunda deneyim kazandığını ancak bir eserin kurgulanmasının ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Kerkük, kompozisyon oluşturma sürecinin zaman zaman zorlayıcı olabildiğini kaydetti.

Mavi ve turkuaz tonlarıyla özgürlük duygusu

Kuş temasının daha önceki çalışmalarına dayandığını ve bu konuyu geliştirmek istediğini belirten Kerkük, özellikle gökyüzünü çağrıştıran mavi ve turkuaz renkleri kullanmayı sevdiğini ifade etti. Bu renkler aracılığıyla hafiflik duygusunu ve kuşların özgürce hareket edişini eserlerine taşımayı amaçladığını anlatan sanatçı, bazı çalışmalarında farklı ve deneysel uygulamalara da yer verdiğini söyledi.

Doğa sevgisinin kuş temasını seçmesinde etkili olduğunu belirten Kerkük, ayrıntılı nesneleri incelemeyi ve bunları çalışmalarında işlemeyi sevdiğini dile getirdi. Kuşların özelliklerinin ve detaylarının sanatsal bakış açısını yansıtmak için uygun bir konu oluşturduğunu belirten Kerkük, bu temayı farklı yönleriyle ortaya koymaya çalıştığını kaydetti.

" Sanat, sanatçının dünya görüşünü de yansıtır"

Sanatın tanımının farklılık gösterdiğini ve sürekli geliştiğini ifade eden Kerkük, bir sanat eserinin ortaya çıkabilmesi için sanatçının bilgi birikimi, teknik donanımı, gözlem yeteneği ve uygun malzemeyi kullanmasının önemli olduğunu belirtti.

Sanatın duygu ve düşüncelerin çeşitli malzemeler aracılığıyla ifade edilmesi olarak tanımlanabileceğini kaydeden Kerkük, sanatçının dünyaya bakışının, olayları değerlendirme biçiminin, hassasiyetlerinin ve insani değerlerinin de üretim sürecine yansıdığını söyledi. Geleneksel değerlere bağlılığın da sanatçının yaklaşımında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Kerkük, bu sergide geleneksel anlatımı sınırlı ölçüde kullanarak özgün bir çalışma ortaya koymayı hedeflediğini dile getirdi.

Kuş temasını seramik çalışmalarında da sürdürüyor

Kişisel sergiler aracılığıyla sanatsal çalışmalarını sürdürmeyi planladığını belirten Kerkük, kuş temasını yalnızca resim alanında değil, seramik çalışmalarında da ele aldığını söyledi. Seramik alanında hazırladığı kuş temalı çalışmalarını farklı bir şehirde sergilemeyi düşündüğünü aktaran sanatçı, üretimlerini farklı tekniklerle geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ilk kişisel sergisini açtığını belirten Kerkük, "Sonsuzluğa Süzülüş: Kuşlar" sergisinin üçüncü kişisel sergisi olduğunu kaydetti.

Kerkük'ün suluboya ağırlıklı çalışmalarından oluşan "Sonsuzluğa Süzülüş: Kuşlar" sergisi, kuşların doğadaki zarafetini ve özgürlük duygusunu sanatsal bir bakış açısıyla ele alarak ziyaretçilerle buluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı