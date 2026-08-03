Emeklinin doğa sanatı: 80 figür

Kayseri'de yaşayan 58 yaşındaki emekli Mustafa Balta, doğadan topladığı kozalak, pelit, meşe palamudu ve ağaç dalları ile biriktirdiği fıstık ve ceviz kabuklarından insan ve hayvan figürü yapıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce emekli olan ve kendisine bir uğraş arayan Balta, kayak, binicilik, yüzme, doğa yürüyüşü ve fotoğrafla ilgilendi.

Daha sonra dekoratif doğa sanatıyla uğraşmaya karar veren Balta, gerekli aletleri alarak evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Balta, daha sonra doğadan topladığı malzemelerle insan ve hayvan figürleri tasarlayarak 6 yılda 80 ürün yaptı.

Bu sürede birçok kişiyi dekoratif doğa sanatıyla tanıştıran Balta, kentte açılan kitap fuarlarında sergi açarak eserlerini vatandaşların beğenisine sundu.

Emekli Mustafa Balta, AA muhabirine, kozalak, pelit ve palamut kullanarak nasıl fotoğraf çekebileceğini düşündüğü sırada, dekoratif doğa sanatına başladığını söyledi.

Yaklaşık 6 yılda 80 insan ve hayvan figürü yaptığını dile getiren Balta, şöyle konuştu:

"Malzemenin şekli bize ne verirse o yönde ilerlemeye çalışıyorum. Yani malzemenin formunu bozup da başka bir şey yapayım demiyorum. Kozalağın veya pelitin şekli bize ne verdiyse o yönde bir figür çıkıyor. Birçok insanın üzerine basıp geçtiği ürünler, bizim için bir hobiye dönüştü. Malzemelerin hepsini doğadan kullanıyorum. Bir de benim çeyiz sandığı diye tabir ettiğim bir kutum var. Burada fıstık ve ceviz kabuklarını biriktiriyorum. Bunlar bana inanılmaz keyif veriyor. Ahşapla uğraşmanın her insana keyif verdiğini düşünüyorum ama bunlar da bana çok keyif veriyor."

"Hediye etmeyi seviyorum ve keyif alıyorum"

Balta, ürünlerini kitap fuarlarında "Belyazı Pelit Ormanı" ismiyle vatandaşların beğenisine sunduğunu söyledi.

Figürleri sosyal medya hesabından da sanatseverlerle buluşturduğunu anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Belyazı Pelit Ormanı'nda insanlar günlük neyle haşır neşir oluyorsa, onlarla bir hikaye oluşturmaya çalışıyorum. Her birinin kendi içinde hikayesi var. Mesela nesli tükenmekte olan bir akbaba var. Bunu tamamen doğal kozalaktan ve ahşabın kendi formundan yaptım. Birçok ürün var. Bisiklete binen, kayak yapan, araç süren, gitar ve saz çalan adamlar var. Espritüel yaptığım 'Davulcu Asım'ımız mevcut. Malzeme bana formunu kendi veriyor. Sevdiğim birçok insana ve çocuklara bunları hediye etmeyi seviyorum ve keyif alıyorum."

Balta, herkesin ilgisine göre bir hobi edinmesi gerektiğine dikkati çekerek, ileride ürünlerin satışını yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA