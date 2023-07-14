Diyarbakır'ın yöresel yemekleri yeni açılan inovasyon merkezinde tanıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın yöresel yemekleri, ünlü şeflerin de katıldığı İnovasyon Merkezi'nin açılışında tanıtıldı.

Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde açılan İnovasyon Merkezi'nce Türkiye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Merkez Sur ilçesindeki DTSO hizmet binasının 'Diyarbakır İnovasyon Merkezi' olarak değiştirilmesiyle proje, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçti.

Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden Karacadağ pirinci, reyhan, sumak, kuzu etli ekşili pilav, örgü peynir, mercimekli püre, örgü peynirinden dolgulu patates köftesi, örgü peynirinden şeftali kebabı, örgü peynirinden kolokas musakkası, örgü peynirinden peynir sarması, Lice domatesi gibi birçok yemek çeşidi İnovasyon Merkezi'nde ünlü şeflerin katılımıyla tanıtıldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, İnovasyon Merkezi'nin startını verdiklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz yapı 1870 yılında sanayi mektebi olarak yapılmış ve birçok işletme, yapı ve mesleki eğitimler gibi branşlara ev sahipliği yapmış. 2005'ten beri de DTSO olarak biz burayı hizmet binası amacıyla kullanıyorduk. 2019'da geliştirdiğimiz Gastro İnovasyon projesiyle burayı 2020'de Gastro İnovasyon projesinin başlangıcının startını verdik" dedi.

Profesyonel eğitim programlarının yöresel yemek ve atölyelerinde vatandaşlara verileceğini dile getiren Kaya, "İnovasyon merkezimiz akademi gibi çalışacak. Yani profesyonel eğitim programları, yöresel yemek ve atölye programlarıyla bu işe merak salan insanlarımıza hobi eğitimleri verilecek. Bu eğitim programlarımızı yalnız başımıza yapmıyoruz. Hem bizimle birlikte hem bize destek veren başta Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler UNDP Türkiye Temsilciliği, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte projemizi yapıyoruz. Burada diğer bir çalışmamız ise yöresel yemek üretim ve sunum alanlarımız var. Burada uygulama mutfağımız olan alanda 48 ürün ve lezzetin coğrafi işaret belgesini aldı. Keyma adını verdiğimiz yemek sunum alanımız da var. Deng adını verdiğimiz tadım atölyemizde unutulmaya yüz tutan yemeklerimizi yaşatacağız. Eylül 2023'te de burası her gün yöresel yemek menüsüyle halkımıza açacağız. Bu amaçla da bugünden itibaren profesyonel aşçılarımızı burada yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Hatay'dan Diyarbakır'a gelerek iki şehrin yöresel lezzetlerini sentezleyerek halka sunduklarını söyleyen Executive Chef Süleyman Demirel, şunları kaydetti:

"Burada Gastro İnovasyon Merkezi'ne geldik. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerini kullanıp Antakya mutfağını sentezleyerek yemekler yaptık. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerini kullanmaya dikkat ettik. Antakya'nın muallasıyla Diyarbakır mercimeği, sumağı ve reyhanını birbiriyle sentezleyerek mualla yemeğini yaptık.