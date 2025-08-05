Diyarbakır'daki 1600 Yıllık Saint George Kilisesi'nin Restorasyonu Tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar alan tarihi İçkale'deki 1600 yıllık Saint George Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyonu 2023 yılı temmuz ayında başlayan ve daha önce de sanat galerisi ve sergi salonu olarak kullanılan kilise, 10 Ağustos'ta açılacak.

Sur ilçesindeki tarihi İçkale yerleşkesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından milattan sonra 4'üncü yüzyılda yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet verilen 1600 yıllık kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlamasıyla Haziran 2021'de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı. Kilise, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar aldı. Kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için 2023 yılının Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Geçen yıl tarihi yapının yağmur ve kar gibi doğal etmenlerden zarar görmemesi ve bina içi ısısının korunması amacıyla, kilisenin yaklaşık 100 yıl önce hasar gören ve daha sonra açık kalan kubbe kısmı 40 metre çevre genişliğinde ve 14 metre çapında şeffaf kubbe ile kapatıldı. Vinçle yerleştirilen kubbenin ardından restorasyon çalışmalarına hız verildi.

'TEKRAR SANAT GALERİSİ VE SERGİ SALONU OLARAK KULLANILACAK'

Restorasyon çalışması tamamlanan kilisenin tekrar sanat galerisi olarak kullanılacağını belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, "İç kalede bulunan Saint George Kilisesi 74 ile 75 nolu burçların arasında bulunmaktadır. Doğusunda bulunan Kervansaray, güneyinde ise 20'nci yüzyılda inşa edilmiş kolordu binası bulunmaktadır. Kilisemiz 14 tane tescilli yapının bulunduğu İç kale Müze Kompleksi içerisinde bulunmaktadır. Saint George kilisesi 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerde hasar gördü. Hem statik açıdan hem de bazı duvarlarda çatlamalar ve dökülmeler oldu. Depremin hemen akabinde restorasyon çalışmalarına başladık. Şu an restorasyonunu tamamladık. 10 Ağustos'ta kilisemizi açılacak. Depremden önce kilisemiz sanat galerisi ve sergi salonu olarak işlev yapıyordu. Restorasyondan sonra da sanat galerisi ve sergi salonu olarak devam edecektir" dedi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR