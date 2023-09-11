Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Köylerde Dengbej Divanı Etkinliği Düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında köylerde 'Dengbej Divanı' etkinliği düzenleniyor. İlk etkinlik Hazro ilçesine bağlı Kırıkkaşık köyünde gerçekleştirildi ve vatandaşlar bu kültür ve sanat programından memnuniyet duydu. Büyükşehir Belediyesi, programı farklı kırsal yerleşim yerlerinde de sürdürecek.