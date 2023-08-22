Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Restorasyon Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapatıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve dünyada eşi benzeri olmayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süreliğine tamamen ziyarete kapatıldı. UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan bu eşsiz eser, baş mimarının tek eseri olarak biliniyor ve 10 binden fazla farklı motif içeriyor.

Restorasyon çalışmaları başlanan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ziyarete kapatıldı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve dünyada eşi benzeri olamayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyon çalışmaları çerçevesinde bir süreliğini tamamen ziyarete kapatıldı.

8 asır önce Sivas'ın Divriği ilçesinde Mengücek Beyliği döneminde 1229'da Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami birçok özelliği ile kendine hayran bırakıyor.

UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, eşsiz mimari özellikleriyle baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor. Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor. Aradan geçen 8 asra rağmen bir benzeri yapılamayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında 10 binden fazla bir birinden farklı motif bulunuyor. Camiye ziyarete gelenler belirli bir saatte cennet kapısı ve taç kapıda beliren namaz kılan insan siluetine hayran kalıyor. Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden cami sadece dışarıdan ziyaret edilebiliyordu. Divriği Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının tamamen ziyarete kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "22.08.2023 Tarihinden itibaren Divriği Ulu Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarının çerçevesi genişletilerek cami etrafında bulunan ziyaretçi yürüyüş platformu kaldırılmış olup ziyaretçilere kapatılmıştır" denildi.