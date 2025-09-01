Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buluyor

TÜRK Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde 2022 yılından bu yana gelenek haline getirilip Türk dünyasının edebiyat vasıtasıyla bir araya gelmesini sağlayan 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri' bu yıl, 26 Eylül'de Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde sahiplerine takdim edilecek.

Türk Dil Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türk Dil Kurumu, büyük Türk mütefekkiri Gaspıralı İsmail Bey'in 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' ülküsü etrafında Türkçeyi korumak, geliştirmek ve daha yaygın hale getirmek için Türk dili üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. 'Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğinin teşvik edilmesi için de çok yönlü çalışmalar yürüten Türk Dil Kurumu, Türk dünyası ortak alfabesinin uygulamaya geçirilmesi yönündeki tarihi adımlarda her zaman yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile 2022 yılından bu yana gelenek haline getirilerek Türk dünyasının edebiyat vasıtasıyla bir araya gelmesine vesile olan 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri' bu yıl, 26 Eylül'de Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde sahiplerine takdim edilecek. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın riyasetinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs'ün katılımıyla ve Türk Dil Kurumu'nun öncülüğünde düzenlenen ödül töreni, Atatürk Kültür, Dil ve Yüksek Kurumunun Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Törenin açılış konuşmaları Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs ile Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert tarafından yapılacak.

ÖDÜL ALACAK İSİMLER

Türkiye'den ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarca önerilen aday isimler, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi, Türk Dil Kurumu Haberleşme Üyesi ve alanında temayüz etmiş bilim adamlarından oluşan seçici kurullar tarafından değerlendirildi. Titiz değerlendirme sürecinin ardından 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri'nin Azerbaycan'dan Prof. Dr. Zahid Halil'e, Kazakistan'dan Saule Dosjan'a, Kırgızistan'dan Prof. Dr. Sulayman Risbayev'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Özbekistan'dan Mir'aziz Azam'a takdim edilmesine karar verildi.