Erzurum'da Çanakkale Ruhu Tiyatroda

Erzurum'da devlet korumasındaki kız çocukları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında "Son Nefes: 57. Alay" adlı tiyatro gösterisini sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, devlet korumasındaki 24 kız çocuğunun Çanakkale ruhunun sahneye taşındığı performansları beğeni topladı.

Gösteride asker kıyafeti ve Türk bayrağıyla seyirciyi selamlayan çocuklar, uzun süre alkışlandı.

Burada konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, anlamlı organizasyonda emeği geçen başta çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Çanakkale Zaferi'nin tarihte çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Öncü, "Çanakkale sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin inancı, kararlılığı ve yeniden dirilişinin simgesidir. Bugün bu ruhun genç nesiller tarafından böylesine etkileyici bir şekilde sahneye taşınması hepimizi derinden duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş da Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, "Bugün burada izlediğimiz bu anlamlı gösteri, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize ne denli sahip çıktığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu duyarlılığı görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise çocukların ortaya koyduğu emeğin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Aykut, "Çocuklarımızın tarih bilinciyle yetişmesi ve milli değerlerimizi içselleştirmesi bizim için son derece önemlidir. Bu program tamamen onların emeği, gayreti ve inancıyla hazırlandı. Ortaya çıkan tablo hepimiz için gurur verici. Bu tür çalışmalarla çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Tiyatroyu, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri izledi.