Develi'de 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Develi Belediyesinin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu sene 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali birbirinden güzel etkinliklerle ve coşkuyla başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın ev sahipliğinde saat 19.00'da Develi Lisesi önünden başlayıp etkinlik alanı olan ilçe stadına kadarki kortej yürüyüşüne AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kardeş şehirler Cazin ve Vierzon şehirlerinden gelen belediye yöneticileri, ilçe siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Develililer katıldı. Yürüyüşün sonunda Yöresel Ürünler ve El Sanatları Stantları ve çocuk oyun alanlarının da olduğu etkinlik alanının açılışını yapan protokol daha sonra stantları tek tek gezerek ilçenin yerli ürünleri hakkında bilgiler aldı. Kortej yürüyüşü ve açılışın ardından festivalin ilk günü festivale ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Başkan Cabbar konuşmasında; "Hemşehrisi olmaktan iftihar ettiğimiz Seyrani'mizi anmak ve anlamak adına düzenlediğimiz bu muhteşem festivali 39 yıldır devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her akşam ülkemizin sevdiği birbirinden kıymetli sanatçıları sizlerle buluşturacağımız festivalimize her biri farklı şehirden gelen aşıklarımıza halk oyunlarını bizlere tanıtacak olan folklor ekiplerimize, kardeş şehirlerimiz Cazin ve Vierzon'dan gelen kıymetli misafirlerimize davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyor, zamanlar ve zeminler ötesine hoş bir seda gönderen Seyranimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Başkan Cabbar'ın konuşmasının ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı; böylesi anlamlı ve özenle hazırlanmış bir etkinlik için Develi'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan konuşmalar sonrasında etkinlik, folklor ekiplerinin ülkemizin farklı bölgelerinin halk oyunlarını sahneledikleri gösterileriyle devam etti. Seyrani Festivalinin olmazsa olmazı olan aşıklar konserinde, aşıklar birbirinden güzel koşma, taşlama, türkü ve şiirleri Develililer için seslendirdi. Aşıkların konserinden sonra birinci ün programı sevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konseriyle sona erdi. Develililerin de coşkuyla eşlik ettikleri konser sonrasında Mustafa Yıldızdoğan böylesi anlamlı bir festivalde Develi'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cabbar Başkana teşekkürlerini iletti.

39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününün sonunda etkinliklerinde sahne alan ülkemizin farklı şehirlerinden ilçemize gelerek aşıklık geleneğini yaşatan aşıklara ve Mustafa Yıldızdoğan'a Aşık Seyrani Biblosu, katılım belgesi ve Türk Bayrağı takdim eden Belediye Başkanı Cabbar; "Muhteşem bir başlangıçla festivalimizin ilk gün etkinliklerini tamamladık. Böylesi güzel bir gece yaşattıkları için sahne alan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalimiz bundan sonra da birbirinden güzel etkinlik ve sevilen sanatçıların konserleriyle devam edecek. İnşallah yarın yine bu alanda siz kıymetli hemşerilerimizle buluşacağız" dedi. - KAYSERİ