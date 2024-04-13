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Derinkuyu Yeraltı Şehri, Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki turizm merkezlerinden Derinkuyu Yeraltı Şehri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

Tüf kaya yapının oyulması suretiyle binlerce yıl önce insanların sığınak olarak kullandığı, içinde tüneller, odalar, yaşam alanları ve hayvan barınaklarının bulunduğu yer altı şehri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde 67 bin 299 turistin gezdiği Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne bayram tatilinde de günde yaklaşık 4 bin kişi giriş yaptı.

Yabancı turistlerin yanı sıra tatillerini Kapadokya'da geçiren yerli konukların yoğunluğuyla yer altı şehri girişinde metrelerce kuyruk oluştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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