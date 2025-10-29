Depremde Kayıplarını Unutmayan Öğretmen, Çocuklara Kitapla Farkındalık Yaratıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 kızını ve yakınlarını kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, çocuklarının adını verdiği hikaye kitabıyla çocuklarda deprem bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

İzmir'de 2013 yılında evlenen Nilay (48) ve Deniz Yücel çifti, 2014 yılında kızları Vera'yı, 2016'da da Lena'yı kucağına aldı.

Okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, depremde yıkılan kayınvalidesinin Rıza Bey Apartmanı'ndaki evinde iki çocuğu ile eşinin yeğenleri 9 yaşındaki Feda ve 2,5 yaşındaki Diren ile kayınvalidesi Arife Yücel'i kaybetti.

Yaşadığı acıya rağmen hayata tutunmaya çalışan Nilay Yücel, küçük yaşta kaybettiği çocuklarına olan sevgisini sınıfındaki öğrencilere yönlendirdi.

"Yaslı bir annenin hikayesi değil"

Deprem gerçeğini çocuklara anlatmak, onlarda bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen Nilay Yücel, çocuklara hikaye kitabı yazarak ulaşmaya karar verdi.

Yücel, bu yıl tamamladığı "Vera ve Lena doğada neler oluyor?" adlı kitabında kızlarının fotoğraflarının yapay zekayla karaktere dönüştürülmüş halini kullandı. Kitapta depremin nasıl oluştuğu, deprem için alınması gereken tedbirler yer aldı.

Nilay Yücel, AA muhabirine, kitapla hem kızlarının anısını yaşatmayı hem de okul öncesi düzeyde afet eğitimini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Okul öncesi çağdaki çocukların bilinç düzeyine uygun kitabın aileler için de farkındalık olacağına inandığını ifade eden Yücel, kitabı okuyan yetişkinlerin de deprem konusunda alınması gereken tedbirlerin önemini benimseyeceğine inandığını anlattı.

Yücel, kitabın yaslı bir annenin hikayesi olmadığını vurgulayarak, "Bu hikaye kitabı öğretmen bir annenin sorumluluğuyla kaleme alınmış bir kitap. Çocuklara ulaşsın istiyorum. Depremin doğa olayı olduğunu öğrensinler. İnsanların deprem yüzünden değil ihmaller yüzünden öldükleri bilincine varsınlar istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hikaye kurgusunda Vera ve Lena'nın doğada dört yapraklı yonca arama oyunu oynarken depreme yakalanmalarının yer aldığını kaydeden Yücel, Vera ve Lena'nın parka gittiklerinde dört yapraklı yonca bulma oyunları oynamalarının gerçek hayattan olduğunu, bundan yola çıktığını, birbirlerine olan güven ilişkisi, sevgilerini anlattıklarını söyledi.

Yücel, kitaptan gelir beklentisi olmadığını dile getirerek, tüm çocukların eline ulaşması için köy okullarına yolladığını belirterek, "Bu kitabı tüm çocuklara ulaştırmak ve bir çocuğun ağzından Vera'nın, Lena'nın ismini duymak, onların fotoğraflarını, resimlerini, hikaye kitaplarını elinde görmek benim için en mutlu olay bu." dedi.

Çocukları bilinçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Yücel, Vera ve Lena adıyla diğer doğa olayı ve afetlere ilişkin kitaplar hazırlayarak bir seriye dönüştüreceğini sözlerine ekledi.