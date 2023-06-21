Depremde kaybettiği yakınları için mezuniyet projesinde sismik izolatör tasarladı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Halit Kaplan, yarıyıl tatili için gittiği Adana'da, ailesinin yanındayken Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. Birinci derece yakınları sağ kurtulan ancak akraba ve arkadaşlarını kaybeden Halit Kaplan, günlerce yakınlarına destek olmak için bölgede görev aldı. YÖK'ün üniversitelerde online eğitime geçme kararıyla bir taraftan internette derslerini takip ederken, diğer taraftan da akrabalarına yardım eden Kaplan, 2022-2023 akademik eğitim yılının sonunda mezuniyet projesi için okuluna geri döndü. Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'ın atölyesinde eğitim gören Kaplan, hocasıyla mezuniyet projesi görüşmesinde, depremlerde binaların ayakta durmasını sağlayan 'sismik izolatöre' dikkat çekmek için bir çalışma yapmak istediğini belirtti. Özışık'tan onay alan Kaplan, heykel konulan iki kaideyi kolon olarak düşünerek, arasına bire bir sismik izolatör örneğini tasarlayarak yerleştirdi. Kaidenin üzerine çıkarak performansını gerçekleştiren Kaplan, her türlü sarsıntıya rağmen sismik izolatörle ayakta kalabilmeyi başardığını gösterdi.

Güncel sanatla ilgilendiklerini ve özellikle öğrencilerin içinde bulunduğu sıkıntılar ve psikolojik durumlar, hayata dair konulardan yola çıkarak mezuniyet projesi hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Doç.Dr. Cemile Didem Özışık, "Halit Kaplan, Adana'da depremi yaşadı. Biz kendisiyle sürekli kontak halindeydik. Erzurum'a geldiğinde Halit, sismik izolatörle çalışma yapmak istediğini söyledi. Heykel kaidelerinin arasına sismik izolatör üstüne, resim koymayı planladığını belirtti. Proje üzerinde tartışırken kaidenin üzerinde Halit Kaplan'ın durmasının daha güçlü olacağına karar verdik. Güzel ve güncel bir iş oldu. Çalışması dikkat çekti. İlk defa bir performans çalışmasıyla bir öğrenci mezun oluyor. Bu çalışmadaki amacımız koruma-korunmayı anlatmak. Sismik izolatör binayı her türlü yıkıma karşı koruyor. O yüzden kolonların arasına yerleştiriliyor. Biz de bir heykel kaidesinin arasına izolatör yerleştirerek bir insan olarak sanatçıyı konumlandırdık. Korumaya aldığımız insanı anlatmaya çalıştık" diye konuştu. Halit Kaplan'ın mezuniyet performansını izleyen öğrenciler, çalışma hakkında sorular sordu.