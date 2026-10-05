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Denizli'yi temsil eden Akşit, Ahilik Sancağını Vali Köşger'e teslim etti

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Denizli'yi temsil eden Akşit, Ahilik Sancağını Vali Köşger'e teslim etti
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Kırşehir'de düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor programında Denizli'yi temsil eden Fatma Büşra Akşit, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Akşit, programın ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından Köşger'e gönderilen Ahilik Sancağını teslim etti.

2026 yılı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen "Genç Ahiler Buluşuyor" programında Denizli'yi temsil eden Fatma Büşra Akşit, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, kardeşlik, helal kazanç, emeğe saygı ve dayanışmanın genç kuşaklara aktarılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Programın ardından Fatma Büşra Akşit, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından Vali Köşger'e gönderilen Ahilik Sancağını teslim etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Hasan Sarı da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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