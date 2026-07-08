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Forum Denizli, TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliğine ev sahipliği yapacak

Forum Denizli, TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliğine ev sahipliği yapacak
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Forum Denizli, 10-12 Temmuz'da TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliğine ev sahipliği yapacak. Ücretsiz etkinlikte çocuklar, uygulamalı atölyeler, eğitici oyunlar ve bilimsel kitlerle keşif dolu üç gün geçirecek.

Forum Denizli, 10-12 Temmuz tarihlerinde TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliğine ev sahipliği yapacak. Ücretsiz etkinlikte çocuklar, uygulamalı atölyeler, eğitici oyunlar ve bilimsel eğitim kitleriyle bilim ve keşif dolu üç gün geçirecek.

Bilimin eğlenceli dünyası, 10-12 Temmuz tarihlerinde Forum Denizli'de çocuklarla buluşacak. TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği kapsamında düzenlenecek ücretsiz etkinliklerde minikler, uygulamalı atölyeler, eğitici oyunlar ve bilimsel eğitim kitleriyle keşfetmenin heyecanını yaşayacak. Bilimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan şenlik, çocuklara hem öğretici hem de keyifli bir yaz etkinliği sunacak. Çocukların araştırma ve keşfetme duygusunu desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlik programı, üç gün boyunca AVM ziyaretçilerini bilimle buluşturacak.

Bilimle üretmeye davet

Şenlik kapsamında çocuklara, TÜBİTAK'ın sevilen dergileri Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dağıtılacak. Rehberler eşliğinde düzenlenecek uygulamalı atölyelerde, dergilerde yer alan içerikler deneylerle ve uygulamalarla desteklenirken, çocuklar öğrendiklerini birebir hayata geçirecek. Periskop Yapım Kiti, Kaleydoskop (Çiçek Dürbünü) Yapım Kiti ve Denge Kuşu Yapım Kiti gibi ahşap bilimsel eğitim kitleriyle kendi tasarımlarını oluşturacak katılımcılar, üretim sürecinin her aşamasında bilimsel prensipleri keşfedecek.

Oyunlarla keşif yolculuğu

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, eğitici oyunlarla da çocukların keşif duygusunu harekete geçirecek. 'Uzay Labirenti', 'Test Sürüşüne Çıkıyoruz' ve 'Böcek Bilimciye Yolu Göster' oyunlarında yer alacak çocuklar; dikkat, gözlem, iletişim, takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirecek. Etkinlik alanında oluşturulacak fotoğraf noktaları ise ailelere bu bilim dolu günü hatıra kareleriyle ölümsüzleştirme imkanı sunacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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