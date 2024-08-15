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Denizli'de 851 yıllık gelenek: Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı

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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 851 yıllık 'Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı' etkinliği öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ve Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da yürüyüşe katıldı. Etkinlik, Aşağıseyit Mahallesi'nde Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak ve Köprübaşı mevkisinde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesi boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında gerçekleşen yürüyüşe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ile Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da katıldı.

Vatandaşlar, kortejde yer alan boyalı koyunları ve çoban köpeklerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

"Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği Aşağıseyit Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak ve bir gün sonra Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes nehrinde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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