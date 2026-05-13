Denizli'de milli mücadele ruhu ve vakıf geleneği bir arada kutlanıyor

Denizli, 15 Mayıs'ta hem Milli Mücadele ateşinin yakılışını hem de köklü Vakıf Haftası'nı özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerde, Denizli halkına lokma ve yemek ikramları da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Denizli Valiliği iş birliğiyle düzenlenen "Denizli Milli Mücadele Günü ve Vakıf Haftası" programı 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Denizli'nin bağımsızlık mücadelesindeki onurlu duruşunu ve vakıf kültürünün yardımlaşma ruhunu yaşatmayı amaçlayan program, şehir merkezindeki camilerde başlayacak olan ikram etkinlikleri ve ardından düzenlenecek bir söyleşi ile devam edecek.

Programın ilk bölümü, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olan ikramlarla başlayacak. Saat 13: 30'da eş zamanlı olarak Bayram Yeri Camisi önünde halka Lokma İkramı, Ahmet Hulusi Efendi Camisi külliyesinde ise yemek ikramı gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Tarih Yolculuğu

Günün en dikkat çeken etkinliği ise saat 14: 30'da düzenlenecek olan söyleşi olacak. Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Denizli'nin Milli Mücadele tarihindeki yerini ve vakıf medeniyetinin önemini anlatacak. Söyleşi, Pamukkale Üniversitesi Şehit Bekircan Kerek Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin ve tüm Denizli halkının davetli olduğu bu etkinlikte, şehrin tarihi mirası derinlemesine ele alınacak.

Milli Mücadele'nin 107. Yılı

15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Bayramyeri Meydanı'nda yaktığı bağımsızlık meşalesi, bu özel programla bir kez daha yad edilecek. Yetkililer, tüm vatandaşları bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içerisinde kutlamalara katılmaya davet etti. - DENİZLİ

