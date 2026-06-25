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Bayburt turizmi Dede Korkut temasıyla tanıtılacak

Bayburt turizmi Dede Korkut temasıyla tanıtılacak
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Bayburt'un kültürel mirası, tarihi ve doğal değerleri, Dede Korkut temasıyla hazırlanacak profesyonel dijital içeriklerle tanıtılacak. KUDAKA ve Bayburt İl Özel İdaresi arasında imzalanan proje ile kentin turizm görünürlüğü artırılacak.

Bayburt'un kültürel mirası, tarihi ve doğal değerleri, Dede Korkut teması etrafında hazırlanacak profesyonel dijital içeriklerle tanıtılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Bayburt İl Özel İdaresi arasında 'Dede Korkut İzinde Bayburt Turizm Vizyonu ve Tanıtımı' projesi için destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında onaylanan proje, Bayburt'un turizm potansiyelinin Dede Korkut temasıyla ele alınmasını kapsıyor.

Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek çalışmada, kentin kültürel, tarihi ve doğal değerlerine yönelik profesyonel dijital içerikler hazırlanacak. Hazırlanacak materyallerle Bayburt'un turizmdeki görünürlüğü artırılacak, destinasyon kimliği güçlendirilecek.

Proje, kültürel mirasın tanıtılmasına, doğal ve tarihi alanların daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve Bayburt'un sürdürülebilir turizm vizyonuna katkı sunacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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