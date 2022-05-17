ELAZIĞ (İHA) - DAÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, " Elazığ, Ahıska Türklerini bir Ensar gibi sahiplendi"

ELAZIĞ - Elazığ halkının Ahıska Türklerini bir Ensar gibi sahiplendiğini belirten Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekteri Fuat Uçar, "Tahliyelerde halkımız Ukrayna üzerinden Romanya'ya oradan da Edirne'ye giriş yaparak Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Eskişehir'e yerleştirildi" dedi.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede Elazığ'a toplam 6 kafile geldi. Bugünde 185 kişilik yedinci kafile Elazığ Havalimanına geldi. Karşılamaya, Vali yardımcısı Abdulkerim Abasoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekteri Fuat Uçar, emniyet ekipleri ve yetkililer katıldı. Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Ahıska Türkleri, Valilik koordinesinde diğer misafirler gibi Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Ukrayna'da yaşamalarına rağmen Türk dilini asla unutmadıklarını ifade eden Elvira Karajiava, "Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Böyle ağır bir günde böyle zor günde bütün Türkiye halkı destek verdi. Sizden Allah razı olsun. Allah Türkiye'mizi başımızdan eksik etmesin. Allah Türkiye'ye güç kuvvet versin. Türkiye'ye iyi günler diliyorum. Çünkü biz Ukrayna da yaşadık ama Türk dilini ve bayrağını asla unutmadık. Sağ olun Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Dört sürgün görmüş bir halkın çocuğu olduklarını dile getiren Ravşan Hazikov, "1828 yılından beri bütün eziyetleri gördük. Allah'ıma şükürler olsun ki benim Osmanlı Türk dünyasının direkleri vardır. Reisimiz ve onunla olan mert insanlar ve ondan sonra gelen mert insanlar hepinize teşekkürler. Tüm halkımızla beraber hepinize hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Elazığ'ın Ahıska Türklerini bir Ensar gibi sahiplendiğini aktaran DATÜB Genel Sekteri Fuat Uçar, "Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye ile ilgili 7. uçağımızda Elazığ'a iniş yaptı. Bununla beraber binin üzerinde Ahıska Türkü insanımız inşallah Elazığ'da misafir olarak yaşamını sürdürecekler. Yaklaşık 2 aydan fazladır biliyorsunuz bu savaş devam ediyor. Ahıska Türkleri Ukrayna'nın değişik bölgelerinde yaşayan halkımızın birçoğu özellikle Ukrayna'nın egemenliği altında olan diğer şehirlerdekilerin tahliyeleri yapılmıştı. Bu tahliyelerde Ukrayna üzerinden Romanya'ya Romanya'dan Edirne'ye giriş yaparak halkımızı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Eskişehir'deki yurtlarda bir sıcak hava ortamında yaşamlarını sürdürüyorlar. Biliyorsunuz Herson tamamen Rusya güçlerinin altında olan bir bölge. Herson'da tahliyenin güvenli bir koridor açılarak yapılması için özellikle Dış İşleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu birçok girişimde bulundu. Bu başarılı olmadı bu sebeple farklı bir alternatif yapılarak bu halkımızı biz sınır kapısından alıp Kırım'dan Soçi'ye otobüslerle getirerek Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak bu organizasyonu yaptık. Otobüsle Soçi'ye Soçi'den de devletimizin tahsis ettiği uçakla Elazığ'a bugün 7. uçakla ulaştık. Özellikle Elazığ halkımız bir Ensar gibi sahiplendi. Burada rahat bir şekilde hayatlarını sürdürerek burada kalacaklar" dedi.