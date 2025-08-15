Cumhuriyet'in 102. Yılında MKE Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) tarafından Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Tophane-i Amireden İmalat-ı Harbiye'ye Mke ' temalı fotoğraf sergisi, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kapsamında MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 'Tophane-i Amireden İmalat-ı Harbiye'ye MKE' temalı özel fotoğraf sergisi sanat ve tarihseverlerle buluştu. Sergiye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'nın yanı sıra MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu ve 1'inci TBMM Müzesi Şube Müdürü Fatma Hicret Un katıldı. Sergide, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan savunma sanayi mirası, MKE'nin arşivinden ve koleksiyonlarından seçilen karelerle ziyaretçilere aktarıldı. Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi arazilerinden 600 bin metrekarelik bölümü savunma sanayisinde kullanılmak üzere hazineye bağışladığını belgeleyen bağış makbuzu ilk kez sergilendi.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, Atatürk'ün kendi arazilerini bağışladığını belgeleyen orijinal bağış makbuzu sergilemekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, "1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi arazisinin büyük bir bölümünü silah ve mühimmat fabrikası olarak tahsis etmesine dair belgeyi bugün sizle paylaşıyor olacağız. Bu belge yalnızca geçmişimize dair bir hatırlatma değil, bağımsızlık iradesinin 'Milli Sanayi' vizyonu ve üretim azminin en somut göstergesi olarak, biraz sonra sizlere sunulacaktır. Atatürk'ün bu kararı, kendi ordusunu kendi kaynaklarıyla güçlendirme anlayışını ortaya koyması, yerel ve milli sanayimizin temellerini atmış olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün bizler onun bu öngörüsü ve kararlılığı ile 'Türkiye Yüzyılı'nda milli kabiliyetlerimizi ileriye taşıma sorumluluğunu gururla taşıyoruz" diye konuştu.

'GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Karakaya, İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin 2013 yılında kurulduğunu söyleyerek, "Milli bilincimizi, kültürümüzü, Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'nın önemini anlatacak mahiyette bir eseri, bütün vatandaşlarımıza inşallah kazandırmış bulunuyoruz. Beraberinde tabi ki Ankara'nın turizm açısından eksikliklerine bu tarz yapılarla bir nebze ivme kazandıracak bir boyuta getiriyoruz. Elimizden geldiğince buranın tanıtılması, görünürlüğünün arttırılması için ve savunma sanayideki başarılarımızın nasıl bu seviyene geldiğini göstermek maksatlıyla elimizden geldiğince çalışacağımızı söylemek istiyorum. Her daim bakanlık olarak da desteklemeye devam edeceğimizi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.