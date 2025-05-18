Cumhuriyet'in 102. Yılına Özel '3 Bin Yıl Önce Demir Çağda Erzurum' Sergisi Açıldı

Cumhuriyet'in 102. Yılına Özel '3 Bin Yıl Önce Demir Çağda Erzurum' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen '102. Yılda 102 Sergi' projesi kapsamında, Erzurum Müzesi'nde açılan sergi 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini anlatan 144 eseri bir araya getiriyor. Açılışta, Anadolu'nun kültürel mirası ve serginin önemi vurgulandı.

CUMHURİYET'İN 102'nci yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında, '3 Bin Yıl Önce Demir Çağda Erzurum' sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un lansmanını gerçekleştirdiği '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' kapsamında, Erzurum Müzesi'nde hazırlanan sergide, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini anlatan ve ilk kez sergilenen 144 eser yer aldı. Açılış törenine katılan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, Anadolu coğrafyasının birçok kadim kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu topraklarda yaşayanların doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebildiğini belirten Dündar, "Dağlık ve bir o kadar da zorlu coğrafyası ile Anadolu'nun çatısı unvanını alan bölgemiz, binlerce yıldır bu yüksek yaylalarda pek çok kadim kültüre ev sahipliği yaparken, bu toprakların insanı da doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebilmiştir. Bugün, Erzurum müzemizin depolarından seçilen ve restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen 144 adet eserden oluşan bu koleksiyon, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini kolaylaştıran ve dahası hayatına estetik katan tüm unsurları bir arada görmemizi sağlamaktadır" diye konuştu.

3 bin yıl önce bölgedeki beyliklerin, merkezi bir imparatorluğa dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığı, zaman zaman şiddet ve savaşların hüküm sürdüğünü ifade eden Dündar, "Tarih süreci içerisinde gezerken; taşı toprağı şekillendirip ekmeğini yapan, tükettiği hayvanın kemiğinden delici alet üretip bu aletle derisinden kıyafetini diken insanoğlunun hayat serüvenine eşlik edeceksiniz. Sürecin insanoğlunun hayatına kattığı teknolojik gelişimleri, ustaca biçimlendirdiği madeni eserlerde ve silahlarda izlerken, 3 bin yıl önce dahi gününü güzelleştirmek için bakım ve estetik unsurlarını da hayatına nasıl dahil ettiğini izleyeceksiniz. Velhasıl, insana dair her şeyi hissedeceğimiz bu sergi, sanatın ve estetiğin kültürel kodlar ile günümüze nasıl yansıdığını göstermesi bakımından ayrıca anlamlıdır" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek çok sayıda katılımcı özel bölmelerde sergilenen 144 eseri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.