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Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı

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Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı
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Yozgat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunulurken şehitlerin mezarlarına da karanfil bırakıldı.

Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunulurken şehitlerin mezarlarına da karanfil bırakıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen program, Yozgat Şehitliği ziyaretiyle başladı. Şehitler için dua edilmesinin ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Özkan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünde şehitleri ve şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek, şehitlerin ruhuna dualar ettiklerini söyledi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Özkan, Yozgat'tan tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen protokol üyeleri, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, programın tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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