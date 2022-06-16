Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari'nin Çukurca ilçesi, bu yıl dördüncü kez "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

Doğal güzellikleri ve ılıman iklimi sayesinde ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Irak sınırındaki ilçede, huzurun sağlanmasının ardından turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve bir madencilik firmasının desteğiyle 23-26 Haziran'da "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"nin dördüncüsü düzenlenecek.

Kentin yanı sıra il dışından da birçok doğasever, sporcu ve ünlü fotoğrafçının katılması beklenen festivalde, bisiklet yarışması, rafting, doğa yürüyüşü, futbol turnuvası ve kaya tırmanışı gibi etkinlikler yapılacak.

Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan festivalde fotoğraf tutkunları da tarihi su değirmenleri, kale evleri, çeltik ve susam tarlaları, köylerdeki günlük yaşam ve doğal güzellikleri fotoğraflayabilmek için çaba sarf edecek.

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, bölge insanının geleneksel hale gelen festivalin her yıl düzenlenmesini istediğini söyledi.

Bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri organizasyonun bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının en önemli sonuçlarından biri olduğuna vurgu yapan Kurt, "Çukurca artık Türkiye'nin farklı şehirlerinden fotoğrafçıları ve sporcuları ağırlıyor. Değişen, kabuğunu kıran, doğa sporlarıyla, festivallerle kendini öne çıkarabilen bir Çukurca var." dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenecek özel turnuvaya 150 sporcunun katılmasını beklediklerini belirten Kurt, rafting, bisiklet yarışı, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi etkinlerin keyifli ve heyecanlı geçeceğini dile getirdi.

Kurt, "Çukurca'nın keşfedilmemiş güzelliklerini, kadim tarihinden günümüze ulaşan güzelliklerini, mirasını hep birlikte tanımak keşfetmek için ülkemizin farklı şehirlerindeki fotoğraf tutkunlarını, doğaseverleri Çukurca'ya bekliyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ensar Dündar, önceki yıllarda düzenledikleri festivallerde farklı illerin yanı sıra Avrupa'dan da misafirler ağırladıklarını dile getirerek, "Festival için fotoğrafçıları, doğaseverleri ve herkesi ilçemize bekliyoruz. Çukurca çok güzel, keşfedilmemiş bir cennet. Düzenleyeceğimiz festival aslında ülkemize şu mesajı net veriyor, burası artık güven, huzur şehri. Çukurca kötü olaylarla anılmıyor ve bundan sonra güzellikleriyle, tarihiyle eserleriyle ve organik tarımıyla tanınacak." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Hacı Duran da festivalin yapılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "İlçemize, esnafımıza katkısı oluyor. Yabancı ülkelerden katılımcıların gelmesini istiyoruz. Yerli ve yabancı fark etmez tüm misafirlerimize kapılarımız açık. Çukurca halkı çok misafirperver." dedi.