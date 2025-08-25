Çubuk'ta Geleneksel Türkmen Düğünü Festivali

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Karakütük ailesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel Türkmen düğününde yöresel lezzetler sunuldu ve şenlikli bir atmosferde kutlama yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde festival havasında geleneksel Türkmen düğünü gerçekleştirildi.

İlçede yaşayan Karakütük ailesinin ev sahipliğinde Akkuzulu Mahallesi'nde yapılan düğünde davetlilere, yöreye özgü homaça (et yemeği), musakka, yoğurt çorbası, pilav, salata ve komposto ikram edildi.

Yaklaşık 2 tonun üzerinde et, 600 kilogram patlıcan ve 300 kilogram domatesin kullanıldığı yemekler, sabaha kadar kazanlarda pişirilerek davetlilere sunuldu.

Gelin Dilan Karakütük'ün dedesi Ahmet Karakütük, düğünlerinin Türkmen kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üçüncü torununun düğününü gerçekleştirdiklerini belirten Karakütük, "Her yıl burada bir düğün olur. Bu düğün değil, festival. Düğünlerimizde homaça yemeğimiz bizim olmazsa olmazımız. En az 4 bin kişinin katılımını bekliyoruz." dedi.

Gelin Dilan Karakütük ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkmen düğünü kalabalık olur. Özel yemeklerimizle özellikle homaça ile misafirlerimizi ağırlıyoruz. İnşallah kazasız belasız da biter. Düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gelinin amcası Fatih Karakütük da Türkmen adetlerini yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yöresel oyunlar ve Ankara havaları eşliğinde devam eden Türkmen düğününde, ilçe halkı da doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Kültür Sanat
