ÇÜ'de düzenlenen törende Çin Müziği Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

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Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı işbirliğinde düzenlenen " Türkiye'de Çin Müziği Yarışması"nda dereceye giren genç sanatçılara törenle ödülleri verildi.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in katılımıyla ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde yapıldı.

Türkiye'deki farklı üniversitelerde lisans eğitimi gören genç müzisyenlerin katıldığı yarışma, piyano, keman, viyola ve viyolonsel kategorilerinde çevrim içi düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren genç sanatçılara ödüllerini Büyükelçi Xuebin takdim etti.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ülviyye Akbaş, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ve sanatsal bağların güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Törene, ÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş ve Prof. Dr. Ömer Korkut'un yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA