CSO Ada Ankara'dan, yarıyıl tatili programı

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, eğitim öğretim yılına verilen ara tatilde öğrencileri konserlerden tiyatro oyunlarına, atölyelerden bilim ve illüzyon gösterilerine uzanan etkinlik takvimiyle buluşturacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre; CSO Ada Ankara, 17-31 Ocak'ta gerçekleşecek program kapsamında çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunları, müzikli gösteriler, ritim atölyeleri, bilim şovları ve interaktif sahne etkinliklerini öğrencilerle buluşturacak. Etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden, hem eğlenceli hem de katılımcı deneyimler yaşatacak içerikleriyle ailelere geniş bir seçenek sunacak. CSO Ada Ankara'da yarıyıl tatili boyunca sahnelenecek çocuk oyunları, interaktif sahne gösterileri, ritim ve müzik atölyeleri çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı, sanatı eğlenceli ve erişilebilir bir deneyim haline getirmeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUNLAR

17 Ocak'ta 'Çizmeli Kedi' çocuk oyunu, 18 Ocak'ta 'Küçük Ejderha Lili' tiyatro oyunu, 19 Ocak'ta 'Peruka Kasabası' çocuk oyunu, 20 Ocak'ta 'Tavşan Bam Aslan Krala Karşı' çocuk oyunu, 21 Ocak'ta 'Peter Pan' çocuk oyunu, 30 Ocak'ta 'Arı Maya' çocuk oyunu, 31 Ocak'ta ise baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü 'Magic Bubbles' gösterisi izleyicilerini bekliyor.

CSO Ada Ankara, 'Palyaçolar Sirki' ile müzik, dans ve macera dolu bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Sihirbaz, şaşkın ve komik palyaçonun gösterileri devam ederken, sirkin en iyi dansçısı Arya'nın kaybolmasıyla 'Dedektif Bay Bilir' onu bulmak için harekete geçecek. 2 yaş ve üzeri tüm çocuklar 18 Ocak Cumartesi müzikalde sahne sanatları dünyasıyla tanışacak. 'Dore Mimi Ritim Atölyesi' ve 'Rastgele Ritim Etkinliği', 19 Ocak Pazartesi fuayede düzenlenecek. Eğitmen Funda Argun eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, ritim oyunları, çift el etkinlikleri ve çeşitli enstrümanlarla yapılan çalışmalarla çocukların beden koordinasyonu ve müzik farkındalığı gelişecek. Eğlenceli ve öğretici çocuk oyunu 'Zıp Zıp Tavşan' ise 24 Ocak Cumartesi saat 16.00'da fuaye sahnesinde izleyiciyle buluşacak. İllüzyon gösterisi, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da fuaye sahnesinde miniklerle buluşacak.

ÇOCUK GÖSTERİLERİ

'Dans Et Bizimle Strauss' adlı çocuklara yönelik müzikli tiyatral anlatım, 25 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek. Viyanalı besteci Johann Strauss'un müziği, çocuklar için özel olarak kurgulanan eserde Ankara'da izleyiciyle buluşacak. 'Fındıkkıran Sahne Sanatlarında' adlı gösteri ise 30 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek.