Haberler

CSO Ada Ankara'da Açık Hava Sineması: Odyssey

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CSO Ada Ankara, 22 Ağustos'ta bahçesinde Homeros destanından uyarlanan Odyssey filmini açık hava sineması etkinliğiyle Ankaralılarla buluşturacak. Yıldızların altında doğayla iç içe bir film deneyimi sunulacak.

CSO Ada Ankara, 22 Ağustos'ta açık hava sineması etkinliği kapsamında Odyssey filmini Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, merkezin bahçesinde düzenlenecek açık hava sineması etkinliği kapsamında Odyssey filmi gösterilecek.

Homeros destanından uyarlanan yapım, Truva Savaşı'nın ardından evine, İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllar süren yolculuğunu konu alıyor.

CSO Ada Ankara'nın açık hava atmosferinde 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek gösterim, sinemaseverlere, doğayla iç içe, yıldızların altında film izleme imkanı sunacak.

Kaynak: AA
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi: Bazıları kahvaltılarımızın vazgeçilmezi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı
Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Daha fazla saklanmadılar!

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

Daha hayatının baharındaydı! Makas atan genç feci kazada can verdi
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni takımı bomba

Geri dönüyor! Yeni takımı bomba