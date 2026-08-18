CSO Ada Ankara'da Açık Hava Sineması: Odyssey
CSO Ada Ankara, 22 Ağustos'ta bahçesinde Homeros destanından uyarlanan Odyssey filmini açık hava sineması etkinliğiyle Ankaralılarla buluşturacak. Yıldızların altında doğayla iç içe bir film deneyimi sunulacak.
CSO Ada Ankara, 22 Ağustos'ta açık hava sineması etkinliği kapsamında Odyssey filmini Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak.
CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, merkezin bahçesinde düzenlenecek açık hava sineması etkinliği kapsamında Odyssey filmi gösterilecek.
Homeros destanından uyarlanan yapım, Truva Savaşı'nın ardından evine, İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllar süren yolculuğunu konu alıyor.
CSO Ada Ankara'nın açık hava atmosferinde 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek gösterim, sinemaseverlere, doğayla iç içe, yıldızların altında film izleme imkanı sunacak.