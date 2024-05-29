Üye Girişi
Haberler

Çorum'daki Budaközü Vadisi doğa tutkunlarını cezbediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti yakınlarındaki Budaközü Vadisi, doğa ile iç içe bir yolculuğa çıkarmak isteyenleri ağırlıyor. Vadide yapılan doğa yürüyüşleri ve bölgenin doğal güzellikleri ziyaretçileri etkiliyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti yakınlarındaki Budaközü Vadisi, doğada yürüyüş yapmak isteyenleri özellikle ilkbahar aylarında doğa ile iç içe bir yolculuğa çıkarıyor.

Kentin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Budaközü Vadisi, Çorum Valiliğinin 2011 yılında, "Güneş kursunun izinde" sloganıyla hayata geçirdiği Hitit yolu yürüyüş ve bisiklet parkurlarına dahil edildi.

385 kilometrelik uzunluğuyla öne çıkan yürüyüş yolunun yaklaşık 6 kilometrelik kısmını oluşturan Budaközü Vadisi, güzergahın en güzel etabı olarak dikkati çekiyor.

Yazır Deresi'nin güzergah boyunca uzandığı vadi, özellikle ilkbahar aylarında ziyaretçilerine heybetli ağaçlarla çevrili dere yatağında yürüyüş yapma imkanı sağlıyor.

Asma köprüleri, su geçişleri, mağaraları, ahşap yürüyüş platformları ve eşsiz doğasıyla ilgi gören vadi, doğa tutkunlarına olduğu kadar doğa fotoğrafçılarına da hitap ediyor.

Vadideki yürüyüşün ardından ziyaretçiler, hem UNESCO Dünya Kültür Mirası hem de Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nı ziyaret ederek 8 bin yıllık tarihi keşfedebiliyor.

Yeşil ve kahverenginin bütün tonları görülebiliyor

Budaközü Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenleyen Çorum Doğa Kulübünden Ümit Tiryaki, AA muhabirine, vadinin Çorum'un doğal güzellik açısından en güzel yerlerinden olduğunu söyledi.

Budaközü Vadisi'nde birçok kez yürüyüş düzenlediklerini belirten Tiryaki, katılımcıların her defasında bölgeye hayran kaldığını vurguladı.

Tiryaki, "Genellikle İbikçam Göleti'nden başlayıp Hattuşa Antik Kenti'ne kadar yürüyoruz. Burada bizi harika bir parkur bekliyor. Parkurda 6 şelale, birçok asma köprü ve doğal alanlar var. Hem doğa tutkunlarına hem de doğa fotoğrafçılarına Budaközü Vadisi'ni görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Tiryaki, vadinin özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gezilebileceğini, mevsimine göre yeşil ve kahverenginin bütün tonlarının bölgede yer aldığını sözlerine ekledi.

Budaközü Vadisi'nde yürüyüş yapan diş hekimi Sabriye Bolat da vadiye hayran kaldığını dile getirdi.

Beklediğinden çok daha güzel manzaralar gördüğüne işaret eden Bolat, "Çok güzel bir yürüyüş oldu benim için. Muhakkak gelip görülmesi gereken yerlerden. Burada doğanın yapısı bozulmamış. Bu nedenle doğal güzellikleri görmek beni mutlu etti. Tekrar gelmeyi istiyorum." diye konuştu.

Ailesiyle vadiyi ziyaret eden 11 yaşındaki Mehmet Ayaz Eskizara ise ilk kez gördüğü Budaközü Vadisi'ni çok beğendiğini ifade ederek, "Vadide çok güzel zaman geçirdim. Zamanınızı iyi geçirmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey bu. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Boğazkale Çorum Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Bakmadan Geçme

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro bugün bedava mı? Refah Sınır Kapısı Gazze arası kaç km? Refah sınırı nerede? Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti! Olay nerede oldu? Hasankeyf nasıl sular altında kaldı? Hasankeyf'in geçmişi nasıl oluşmuştur? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Filistin'de kaç kişi öldü? 2024 TEMMUZ'DA EMEKLİYE ZAM SON GELİŞME #128204 Emekliye Temmuz'da zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar? 29 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?
Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title