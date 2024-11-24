Üye Girişi
Haberler

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anısına Konser Düzenlendi

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anısına Konser Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde bir konser düzenlendi. Etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, Aybüke öğretmenin seslendirdiği eserler ve Türk halk müziği şarkılarıyla anma gerçekleştirdi. Osmancık Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasının her zaman yaşatılacağını vurgulayarak, tüm şehitleri saygıyla andı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde konser düzenlendi.

Osmancık Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, Aybüke öğretmenin de seslendirdiği Mağusa Limanı ve seçme Türk halk müziği eserleri seslendirdi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti.

Öğretmenlerin Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmayı şeref bildiğini vurgulayan Gelgör, "Kızımız, Batman Kozluk'a tayin olduğunda babasına demiş ki 'Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmak bana şereftir.' İşte kızımız o şerefe nail oldu ve şehit düştü. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ahirete intikal etmiş öğretmenlerimi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Kültür Sanat
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 25 ilimizde eğitime kar engeli

25 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.