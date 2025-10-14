ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Yeni Binası Açılmak Üzere Hazır

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin yeni binasında son hazırlıkların tamamlanmasıyla kullanıma başlanılacak.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ve kentte görev yapan gazetecilerle yeni binayı gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Erenoğlu, çalışmaları inceledi.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gazetecilere, Anafartalar Yerleşkesi'ndeki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin yeni binasında son hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hem sahne hem de salon özellikleri açısından çok farklı bir yapının kente ve üniversiteye kazandırıldığını belirten Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 380 kişilik salon kapasitesi ve birbirinden farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı, kentin en geniş ve en derin salonuna sahip sahnesine sahip bir salon burada yer alacak. Yaklaşık 300 öğrencimiz sanat eğitimi görecek. Bunun yanı sıra gerçekten ferah ve alana uygun 40 tane çalışma ofisimiz var, prova odalarımız var ve yıl boyunca 200'ü aşkın etkinlikle Çanakkaleli vatandaşların kültür ve sanat severlerin beğenisine çıkacağız. Kentin merkezinde, gerçekten kente yakışır bir alan, bir sanat mekanı oluşturduk."

Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, fakülte binasında her cuma akşamı bir sabit konser etkinliğinin yapılacağını hatırlatarak "Farklı alanlarda, farklı sanat alanlarında etkinliklerimiz ve konserlerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı, tüm Çanakkalelileri buraya davet ediyorum." diye konuştu.