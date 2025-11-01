Çobanlıktan film festivallerine uzanan başarı hikayesi

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde çobanlık yaparken keşfedilen ve oyunculuktaki başarısıyla dikkati çeken Alpay Kaya, üniversitede sahne sanatları bölümünde okuyup profesyonel olarak mesleği devam ettirmek istiyor.

Yönetmen Seyfettin Tokmak, 3 yıl önce ikinci uzun metraj filmini memleketi Elazığ'da çekmeye karar verdi. Filmde rol alması için genç oyuncu arayışına giren Tokmak, kafasında canlandırdığı oyuncuyu bulmak üzere Anadolu'yu karış karış gezdi.

Kars'ın Darboğaz köyünde çobanlık yapan 13 yaşındaki Alpay Kaya ile karşılaşan Tokmak, "Aradığım oyuncu bu" dedi ve Kaya ile Keban'da çalışmalara başladı.

Kısa sürede senaryoyu ezberleyen ve rolünün hakkını veren Kaya, Tokmak'ın ikinci uzun metraj filmi "Tavşan İmparatorluğu"nda "Musa" karakterine hayat verdi.

Memleketi Kars'ta kışın eğitimiyle ilgilenen, yazın da çobanlık yapan Kaya, katıldığı festivallerde başarısıyla konuşuluyor.

Kaya'nın rol aldığı ilk film Tavşan İmparatorluğu, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi görüntü yönetimi ödüllerini kazandı. Ayrıca bu yıl Taipei Film Festivali'nde Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü'nün de sahibi olan film, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda gösterim yaptı.

16 yaşındaki genç oyuncu, Antalya'nın ardından İstanbul'da katılacağı film festivalinden sonra annesi, babası ve üç kardeşinin yaşadığı köyüne geri dönüp hem eğitimine hem de çobanlığa devam edecek.

"Bu kadar insanın içerisinde olmak gurur verici"

Oyuncu Kaya, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmak için geldiği Antalya'da, çobanlıktan beyaz perdeye uzanan yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Sinema ile köydeki bir akrabasının fotoğrafını yönetmen Tokmak'a ulaştırmasıyla tanıştığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Seyfettin hocayla tanıştık. Köyümüze geldi. Provadan önce bir hafta senaryoyu okumuştum. Seyfettin hocayla birkaç kez prova yaptık. Elazığ'ın Keban ilçesine gittik. Kışları okuyorum, yazları çobanlık yapıyorum. Buradaki ilgi çok güzel. Bu kadar insanın içerisinde olmak gurur verici. Festivalden sonra yine köye döneceğim. Sonra da İstanbul'daki bir festivale katılacağız. Seyfettin hocayla konuştuk, liseyi bitirdikten sonra Kars'taki Kafkas Üniversitesinde oyunculuk okumayı düşünüyorum. Bu mesleğimi devam ettirmek, daha ileriye taşımak istiyorum. Hayallerim var."

"Yüzüyle, duygu durumuyla, anlatımıyla benim karakterim bu dedim"

Yönetmen Tokmak da 3 yıl önce ikinci filmi "Tavşan İmparatorluğu"nda oynaması için önce İstanbul'dan bir genç oyuncuyla çalışmayı düşündüğünü söyledi.

Fakat büyükşehirde yetişen bir çocuktan istediği duyguyu almanın zor olacağı için Anadolu'yu gezmeye karar verdiğini belirten Tokmak, Anadolu'nun köylerini, mekanlarını gezdiğini ve oralarda çocuklarla görüştüğünü dile getirdi.

Filmin çekildiği Elazığ'da okulları gezdiğini, aradığı oyuncuyu bulamayınca Kars'a doğru gittiğini ifade eden Tokmak, Alpay'ı keşfetme sürecini şöyle anlattı:

"O bölgede Kafkas yüzlerini bulabilme ihtimalimi düşündüm. Darboğaz köyünde biri aracılığıyla Alpay'ı görmeye gittim. Çok içine kapanık bir çocuktu. Sinemada çok konuşan çocuk aslında iyi oyuncu değildir. Önemli olan içinde neler var? Nasıl bir ruh hali, nasıl hayal dünyası var? Onu görmek gerekiyor. Alpay da çok az konuşan içe kapalı bir karakter olduğu için beni cezbetti. Hayvanlarla ilişkisi çok güzel, acayip seviyor. Onlarla geliştirdiği, herkeste olmayan bir iletişimi var. O buluşmada bir anda 'Tamam benim karakterim bu. Yüzüyle, duygu durumuyla, anlatımıyla' dedim. Bir de çok gayretli, yorulmak bilmeyen bir çocuk. Öyle bir süreçten sonra Alpay filmin parçası oldu."

Alpay Kaya'nın oyunculukta önünün açık olduğunu dile getiren Tokmak, "İyi ki Alpay ile tanışmışım. Alpay benim gözümde hakikaten çok kalender bir oyuncu. Onun çok mutlu bir ailesi var. Ama ona rağmen başka karakterlerin iç dünyasını görebilen, bir çocuğun annesi hayatını kaybettiğinde ne hissedebileceğine dair fikri olan biri. Kayıpları olan çocukları gözlemlemiş. Bunlar oyunculuk açısından çok zor işler. Karşısındakiler profesyonel oyuncular. Bu özel bir yetenek." ifadelerini kullandı.

"Oyunculuk okuması için elimden geleni yaparım"

Baba Çağlar Kaya da oğlunun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Alpay'a oyunculuk teklifinin çobanlık yaptığı sırada geldiğini anlatan Kaya, "Alpay'ı Seyfettin hoca ile İstanbul'a gönderdik. Aslında her şey bir fotoğrafın ulaştırılmasıyla başladı. Bugün çok mutluyuz, inşallah ilerde de başarılı olur. Annesi de çok mutlu. Annesi ilk gönderdiğimizde çok ağladı ama iyi bir başarıyla döndü. İnşallah yolu açık olur. Oyunculuk okuması için elimden geleni yaparım." diye konuştu.

İlçedeki yerel yönetimin de her konuda Alpay'a destek verdiğini, kardeşlerinin de bu başarıdan gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

" Kars'tan 13 yaşında bir çocuk çıkmış. Kars halkı bile bu konuda mutlu. Şu an telefonum susmuyor, herkes arıyor. Bizim köyümüz, etraftaki köyler, ilçe ve ilden birçok insan bugünü bekliyordu. Alpay festivale çağırıldığı süre zarfı içinde Kars'ta çobanlık yapıyordu. Çobanlığa ara verdi, 1 hafta hazırlık yaptı ve buraya geldik. Dönüşte de yine kaldığı yerden devam. Alpay Kaya'nın mesleği çobanlık. Dağda, yaylada, 7 gün 24 saat hayvanların peşinde. Orada da emeği büyük."