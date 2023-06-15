Cizreli öğrenciler, halk oyunu ve yöresel kıyafet kültürünü tanıtıp yaşatmaya çalışıyor. Cizre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, katıldıkları yarışma etkinliklerde yöreye has giydikleri kıyafet ve oynadıkları oyunlarla halk oyunu ve yöresel kıyafet kültürünü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyor.

Cizre Halk Oyunu Ekibi, kültürlerini gelecek nesillere taşımaya çalışıyor

- Cizreli öğrenciler, halk oyunu ve yöresel kıyafet kültürünü tanıtıp yaşatmaya çalışıyor

ŞIRNAK - Cizre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, katıldıkları yarışma etkinliklerde yöreye has giydikleri kıyafet ve oynadıkları oyunlarla halk oyunu ve yöresel kıyafet kültürünü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu halk oyunları kursu bünyesinde kurulan Cizre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, katıldıkları yarışma ve etkinliklerde yöreye has kıyafetler giyerek oynadıkları asırlık Halk Oyunu Kültürünü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyorlar.

Yıldızlar Kategorisinde yapılan Halk Oyunları Yarışmasında Şırnak il birincisi olan ve Van ilinde yapılan bölge yarışmasında beşinci olan Cizre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, önümüzdeki aylarda Şırnak'ta yapılacak olan kulüp yarışması için HEM eğitimleri koordinesinde çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlik ve organizasyonlara katılan öğrenciler yöreye has giydikleri kıyafet ve oynadıkları oyunlar ile kültür elçiliği yapıyor.

Öğrencilerden oluşan Halk Oyunları ekibinin Şırnak'ı, Cizre'yi ve bölgeyi başarılı bir şekilde temsil ettiğini ifade eden Cizre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mesut Kurami, "Buradaki amacımız öğrencilerin akademik başarısının yanında bu tür sosyal, kültürel etkinliklere de destek verip ilimizin ve ilçemizin halk oyunlarını, yöresel kıyafetlerini bölgemize, illerimize ve ülkemize tanıtmaktır" dedi.

"En büyük amacımız bölgemize ait olan zenginliklerimizden folklorumuzu ve yöresel elbise kültürünü tanıtmak" ifadelerini kullanan Kurami, "Halk oyunlarında olan çocuklar kendini çok özel hissediyor ve özgüvenleri artıyor. Bu çocuklarımız aynı zamanda akademik alanda başarılı olan öğrencilerdir. Durum böyle olunca başarının bir tık daha yükseldiğini görebiliyoruz. Bu anlamda bu tür etkinliklerin çok çok faydası var. Bu bölgede böyle oyunlarımız, kıyafetlerimiz ve ekiplerimiz var diye bunu tüm ülkeye duyurabilmektir amacımız" dedi.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öncülüğünde açılan Halk Oyunları Kurslarında öğrencilere ve gençlere eğitim verdiklerini ifade eden Cizre HEM Halk Oyunları Eğitmeni Erdal Ataman, "Bu kurslarda verdiğimiz eğitimin amacımız kadim ilçemiz Cizre'nin köklü kültürünü, halk oyunlarını, yöresel kıyafetlerini tanıtmaktır" diye konuştu.

Bu kültürün Türkiye'nin farklı yerlerine tanıtılıp yayılmasının önemine değinen Ataman, "Bu bağlamda kurum bünyesinde gerek yıldızlar dalında gerek gençler dalında ve gerekse yetişkinler dalında açılan halk oyunları kurslarında eğitim ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu vesile ile yöre halkının kendi kültürlerine sahip çıkmalarını ve bu kültürü yaşatmaya çalışanlara da destek vermelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cizre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Hatice Akdeniz ise, "Halk oyunları ekibinde olmak bize büyük bir keyif veriyor. Çünkü hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz. Ama en önemlisi kültürümüzü ve yöresel kıyafetlerimizi tüm ülkeye tanıtıp bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Düğün öncesi dış resim çekimi için Cizre Çevre yolunda çekim yapan bir gelin damat ise, kendileri gibi yöresel elbise giyen öğrencileri görünce halk oyunu ekibi ile önce resim çektirdi ardından da kısa süreli halay çekti. Renkli görüntülere sahne olan halay sonrası kısa bir açıklama yapan damat Tufan Karagöz, "Herkes düğünde damatlık ve gelinlik giymeyi tercih ediyor ama bizim yöresel kıyafet tercih etme sebebimiz kendi yöremizi ve kültürümüzü insanlara daha çok tanıtmak. Bunun yanında da kendi yöresel kıyafetlerimizi de kendimize daha çok yakıştırıyoruz. Bu anlamda yöre halkından isteğimiz kültürümüz olan Halk oyunlarını ve yöresel kıyafetlerini tanıtıp, yaşatıp bu kültüre sahip çıkmalarıdır" dedi.