Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi

Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e ünlü isimleri tel ve çivilerle resmetti

DÜZCE - Düzce'de lise öğrencileri filografi sanatını 2 ayda öğrenip, ünlü isimlerin portrelerini kilometrelerde tel ve ip kullanarak yaptı. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar bir çok portre okul içinde sergilenmeye başladı.

Düzce'de Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri resim dersinde filografi sanatı ile tanıştı. Okulun resim öğretmeni Mehmet Parlayan'ın katkıları ile öğrenciler 2 aylık eğitimin ardından portre tasarlamaya başladı. Ahşap malzeme üzerine çakılan yuvarlak çivilerin etrafından kilometrelerce ip ve tel ile bir çok ünlü ismin portreleri hazırlandı. Öğrencilerin hazırladığı portreler ise okulda sergilenmeye başladı.

"Öğrenciler ön yargılı davrandı"

Filografi sanatını öğrencilerin bilmediğini ve ön yargılı davrandıklarını dile getiren Cumhuriyet Anadolu Lisesi resim öğretmeni Mehmet Parlayan, "Filografi orta doğu temelli bir sanattır. Daha sonra bu gelişerek string art boyutunu alıyor. Açık beyaz bir düzlem üzerine koyu renkli iplerle yapılarak iplerin sıklığı ve seyrekliği ile zıt konstrat oluşturuyor. Bu şekilde portre veya herhangi bir manzara resmi ortaya çıkıyor. Bu çok alışık olduğumuz ve çevremizde çok gördüğümüz bir sanat akımı değil. Bu yüzden öğrenciler ön yargılı ve başaramayacaklarını düşünerek kaygı ve endişeleri vardı. Bir şeyleri öğrendikçe, çalışma ilerledikçe ortaya bir şeyler çıkınca bunu yapabileceklerini anladılar. Güzel bir sergi oluşturduk. Bu sergide 45'e yakın çalışma bulunuyor. Ders işinde yaptığımız bir çalışmayı sergiye dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Portrelerde ünlü isimlerden okul öğretmenlerine bir çok çalışma yaptıklarını belirten Parlayan, "Öncelikli olarak Türk tarihine adını yazdırmış sanatçılarımızdan, futbolcularımıza yazarlarımızdan önemli isimlere kadar portrelere öncelik verdik. Bazı öğretmen arkadaşlarımızın da portrelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

En çok dikkat çeken portreler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamir Han, Tarık Akan, Adile Naşit, Cem Karaca, Barış Manço, Trabzon'da hain terör örgütü saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile Fatih Terim'in portreleri büyük ilgi gördü. Öte yandan öğrenciler portrelerin yapımında 25 kilometre ip kullandı.