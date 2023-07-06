"Çinili Cami orijinaline uygun şekilde yeniden yapılmalı"

KÜTAHYA - Kütahya Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, zemin kayması sebebiyle 5 yıldır ibadete kapalı olan kentin simgelerinden Çinili Cami'nin yıkılıp, orijinaline uygun şekilde yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

Çinili Cami'nin yıkılıp, orijinaline uygun şekilde yeniden yapılması gerektiğini söyleyen Kütahya Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, "Bilindiği gibi, camimiz Dumlupınar Üniversitesi tarafından 5 yıldır zeminde kayma olduğundan dolayı kapatılmıştır. Hem ziyarete hem ibadete kapanmış durumda. 2017 yılında yapılan incelemeler sonucunda zeminde kayma olduğundan dolayı 2018 yılından beri Dumlupınar Üniversitesi tarafından ülkemizin tanınmış 5 üniversitesi tarafından bilim kurulu oluşturulup güçlendirme yapılmasının tehlikeli ve olumsuz olduğu, yıkılıp tekrar yapılması yönünde raporlar sunuldu. Bizler dernek olarak mahalle sakini olarak camimizin yıkılmasına bundan birkaç ay öncesine kadar karşıydık bir an evvel camimizin ibadete açılmasını istiyorduk. Hatta bunun için sosyal medyada olsun basında olsun onlarca paylaşımlarımız oldu, basın toplantıları düzenledik, protestolar yaptık. Son 2 yıldır mahalleli olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Dumlupınar Üniversitesi ve Anıtlar Kurulu arasındaki anlaşmazlık bir türlü aşılmadı. Son aylarda sürekli yaptığımız paylaşımlar ve feryatlarımıza Valimiz duyarsız kalmayarak, üniversite ve Anıtlar Kurulu ile de anlaşarak işin takibinin Kütahya Özel İdaresine devredilmesine karar verildi. Bu karar doğrultusunda bütün raporlar toparlanarak en son Gebze Üniversitesinin oluşturduğu bilim kurulu ile karar verilerek caminin güçlendirme çalışmasının mümkün olmayacağı, caminin yıkılarak tekrar aynı çinileri de kullanılarak en kısa zamanda ibadete açılmasına karar verildi" dedi.

Güneş, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar feryatlarımıza kulaklarını tıkayanlar duyarsız kalanlar daha caminin yerini dahi bilmeyenler 'yok yıktırmayız, yaptırmayız, şuraya şikayet ederiz, buraya şikayet ederiz, yok Ankara'ya yürürüz, engel oluruz' diyenler, size sesleniyorum. Bu zamana kadar nerelerdeydiniz. Reklam yapmak istiyorsanız Çinili Cami'yi bari kullanmayın bir şeyler yapın reklamınızı öyle yapın. Neymiş atalarımızdan mirasmış, müze olsun, külliye olsun. Kütahya'da o kadar müze var hangi birini geziyorsunuz. Şimdi soruyorum size madem müze olmasını istiyorsunuz, üniversite rahmetli Ressam Ahmet Yakupoğlu'nun evinin bahçesine müze yaptı eserlerini sergilemek için bir yıl oldu biteli ve hala açılmadı. Niye onu konuşmuyorsunuz niye onu açtırmıyorsunuz. Madem o kadar önem veriyordunuz rahmetli Ressam Ahmet Yakupoğlu'nun ölüm yıl dönümünde mezarını niye ziyaret etmediniz. Yakupoğlu'nun anma törenlerinde burada evi varken camisi varken niye gidip Üniversitede anma törenlerine katıldınız. Çinili Cami'nin birkaç yıl önceki çekilen fotoğraflarını kullanıp 'bu güzelim camiye yazık olur' diyenler en son ne zaman camiye geldiniz son durumunu biliyor musunuz. Ben yaparım diyenler, sponsor bulurum diyenler hangi raporu hazırladınız. Camiye en son ne zaman geldiniz? Son iki yıldır çağırdığımızda neredeydiniz o zaman niye yanımızda değildiniz. O zaman bu hareketleri yapsa idiniz şimdi camimizde namaz kılıyor olacaktık. Camiden en son 2018 yılında benim babamın cenazesi kaldırıldı. Son iki yıl içinde sadece caminin etrafından benden önceki dernek başkanımız ve başkan yardımcımız, dernek üyelerinden birkaç kişi ayrıca caminin karşısından 4-5 tane mahalle sakinlerinin cenazeleri kalktı bu cenazelerin hepsi nereden kalktı biliyor musunuz? Başka camilerden kalktı."

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu'nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Cami, adeta şehrin göz bebeği durumunda. Sekizgen şeklindeki caminin dış yüzeyinin tamamı seramiklerle kaplanırken, minarenin ise Orta Asya üslubunda yapıldığı kaydedildi.