Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun 'Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs' Sergisi Açıldı

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun 'Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs' isimli sergisi açıldı. Filistin'in bağımsızlığının 36'ncı yıl dönümü nedeniyle 36 eserin bulunduğu sergi kapsamında yazar Süleyman Gündüz de Kudüs başlıklı bir seminer verdi. Konuşmasında Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal olmasına vurgu yapan Gündüz, "Kudüs Millet-i İbrahim'dir. Gazze'de muhteşem bir destan yazılıyor. Ölüyoruz demek ki yaşanılacak. Siyonist İsrail rejimi Gazze'de meleklerle savaşıyor. Savaş 7 Ekim 2023'te 5 saatte bitti, İsrail yenildi" dedi.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun 'Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Filistin'in bağımsızlığının 36'ncı yıl dönümü nedeniyle 36 eserin bulunduğu sergi, yoğun katılımla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi nedeniyle dernekte yazar Süleyman Gündüz tarafından Kudüs başlıklı seminer de verildi.

ESERLERİN YAPIMINA 2018 YILINDA BAŞLANDI

Sergide eserleri bulunan sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu "Sergideki resimleri hazırlamaya 2018 yılında başladık. Filistin hükümeti bağımsızlığını ilan etmesine ve 100'e yakın ülkenin bunu tanımasına rağmen halkına bağımsız yaşama hüviyeti tanınmadı. Zulümler, haksızlıklar ve işgaller devam etti. 2018 yılında Filistin'in bağımsızlığının 32'nci yıl dönümü anısına Kudüs ve Filistin meselesini anlatmak için 32 parçadan oluşan çalışma hazırlamaya karar verdim. Sanat inceliklerle ilerliyor 6 yılda tamamladım. Bu yıl Filistin devletinin bağımsızlık ilanın 36'ncı yıl dönümü. O nedenle sergide 36 eser var. Eserler ebru ve minyatür teknikleri üst üste kullanılarak hazırlandı" dedi.

KUDÜS'ÜN YERYÜZÜNDE BÜTÜN İNSANLIĞI ETKİLİYOR OLUŞU MİLLET-İ İBRAHİM OLUŞUDUR

Seminerde yaptığı konuşmada yeryüzünde insanlığı Kudüs kadar etkileyen başka bir şehir olmadığını söyleyen yazar Süleyman Gündüz ise "Müslümanlar için 3 kutsal şehir vardır, Mekke, Medine ve Kudüs'tür. Mekke ve Medine Ümmeti-i Muhammed'dir, Kudüs ise Millet-i İbrahim'dir. Kudüs'ün yeryüzünde bütün insanlığı etkiliyor oluşu Millet-i İbrahim oluşudur. Yeryüzünde farklı inanç, dil, etnik yapı, renk, cinsiyetlerin bir arada yaşamaları umudunun adına Kudüs denir. Dolayısıyla bütün insanlığın aynı zamanda sınav yeridir. Kudüs, tevhid anlayışıyla inşa edilmiş isyancı bir şehirdir. Aslında ruhu barış ve esenlik yurdu olarak ortaya çıkmaktadır. Barış ve esenlik yurdu haline getirmek için insanlık çok fazla emek sarf ediyor. Bunun için de çok fazla kan dökülüyor, bugün tanık olduğumuz gibi" dedi.

KUDÜS PEYGAMBERLERİN BİR İŞÇİ GİBİ ÇALIŞARAK İNŞA ETTİKLERİ BİR ŞEHİRDİR

Gündüz, "Eğer bölgeden Kudüs'ü almış olursak bölgenin hiçbir anlamı kalmaz. Bölgeyi anlamlandıran şehir Kudüs'tür. Kudüs peygamberlerin bir işçi gibi çalışarak inşa ettikleri bir şehirdir. Bundan dolayıdır ki Kudüs'ün dar ve dolambaçlı sokaklarında dolaştığınız zaman elinizi nereye atsanız bir peygamberin eli, ayağınızı nereye atarsanız ayak izine basarsınız" diye konuştu.

BİTTİ, İSRAİL YENİLDİ

Gündüz, "Gazze'de muhteşem bir destan yazılıyor. Ölüyoruz demek ki yaşanılacak. Siyonist İsrail rejimi Gazze'de meleklerle savaşıyor. Savaş 7 Ekim 2023'te 5 saatte bitti. 1948'de başlayıp 75 yıl süren Siyonist İsrail zulmü o 5 saat içinde sona erdi. Bitti, İsrail yenildi. Bundan sonrası sadece insan öldürmektir" ifadelerini kullandı.

ÖZKÖK: FİLİSTİN HALKININ ACILARINI PAYLAŞARAK MÜCADELESİNE DESTEK OLMAK İSTEDİK

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selcan Zeliha Özkök Arda ise "Derneğimizde 25 hocamız 310 kursiyerimiz bulunuyor. Başta resim, porselen, tezhip, çini boyama olmak üzere ud ve piyano kurslarımız devam ediyor. Burada yüreklerimizi eğitim ve sanatın gücüyle birleştirerek Filistin halkının yaşadığı acıları paylaşmak ve onların mücadelesine bir nebze olsun destek olmak için bugün bir aradayız. Bu sergi sadece bir sanat etkinliği değil, insanlığın vicdanının derinliklerine de dokunan çağrı niteliği taşımaktadır. Bizlere, Filistin halkının haklı davasının gördüğü haksız muameleye karşı bir duruş ve tüm Müslümanların direnişteki rolünü hatırlatarak yanında olduklarımızı gösterme fırsatı da sunuyor. Sanat insanların duygularını en derin şekilde ifade etmelerine olanak tanır. Bu sergi sanatın evrensel dilini kullanarak Filistin'de yaşanan adaletsizliği ve zulmü insanlığa duyurup insanlığın kalbine dokunarak hak ve adaletin tescilini dualarımızda buluşmasını sağlıyor" diye konuştu.

KAPUSUZ: ANNELERİN BEBEKLERİNİ KEFENLE KUNDAKLAMASI HEPİMİZİN VİCDANINI KANATIYOR

Etkinliği organize eden Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nur Kapusuz da "Her ne kadar kültür ve sanat öncelikli alanımız olsa da insanlığı ilgilendiren konular öncelikli olarak gündemimizde yer alıyor. Bugün Gazze'de yaşananlar, çocukların korku dolu bakışları, titreyen bedenleri vicdanlarımızda ciddi sarsıntılar oluşturdu. Annelerin bebeklerini kefenle kundaklaması hepimizin vicdanını kanatıyor. Sanat çalışmaları yapan bir dernek olarak gündemi sanatla ortaya koymak ve insanların nazarına taşımak istedik" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının arından katılımcılar sergiyi gezerek sanatçı Kasapoğlu'ndan eserlere ilişkin bilgi aldı. Satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelirlerin bir kısmının Gazze'ye yardım için gönderileceği öğrenildi.

Sergi, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.