Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu
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Haziran 2025'te gökyüzü, Çilek Dolunayı ve Guru Purnima'nın aynı zamana denk gelmesiyle büyüleyici bir görüntüye sahne oldu. Bu özel an, Niğde Aladağlar'da gerçekleştirilen etkileyici bir fotoğraf çalışmasına ilham verdi. Çekimler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından gerçekleştirildi.

Haziran 2025'te gökyüzü hem görsel hem de simgesel anlamda büyüleyici bir karşılaşmaya sahne oldu. 10 Haziran gecesi kutlanan Guru Purnima ile aynı zamana denk gelen Çilek Dolunayı (10-11 Haziran), Niğde Aladağlar'da gerçekleştirilen etkileyici bir fotoğraf çalışmasına ilham verdi.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Çilek Dolunayı, her yıl haziran ayında gerçekleşen dolunaydır ve ismini, bu dönemde başlayan çilek hasadından alır. Kuzey Amerika yerli topluluklarının doğayla olan uyumlu yaşam biçimlerinden kaynaklı bu adlandırma, günümüzde yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen bir gökyüzü olayı olarak kabul edilir. Guru Purnima ise Hindistan kökenli bir gelenek olarak, öğretmenlerin ve bilgelerin anıldığı, spiritüel rehberliğin değerini hatırlatan anlamlı bir gündür. 2025 yılında bu iki özel gün 10 Haziran'da kesişti.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

ÇİLEK DOLUNAYI SANATLA BULUŞTU

Bu gökyüzü olayları sırasında fotoğraf çekimlerini, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndenDr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur, Aladağlar'da gerçekleştirdi.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

Fotoğrafta yer alan elbise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Cansu Bozkurt'un bitirme projesi kapsamında öğrencinin kendisi tarafından Doç. Dr. Esra Varol'un danışmanlığında tasarlandı ve üretildi. "Heron Esintisi" adını taşıyan bu özgün kıyafet, zarif siluetiyle dikkat çekmekle kalmıyor; rüzgardan ilham alan formu ve LED donanımıyla sürdürülebilir enerji ve çevre duyarlılığı gibi güncel temaları da görsel bir dile dönüştürüyor. Tasarımı giyen ve fotoğraflarda yer alan model ise aynı üniversitenin İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Sude Girgin oldu.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

Çekim sırasında Aladağlar'da etkili olan rüzgâr, "Heron Esintisi"nin taşıdığı anlamı pekiştirdi. Böylece doğa, tasarım, insan ve teknoloji bir araya gelerek, çağdaş bir anlatım dili oluşturdu.

Bu proje; genç tasarımcı, model ve akademisyen işbirliği ile sanatın, eğitimin ve çevre bilincinin bir arada üretilebileceğini gösteren güçlü bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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