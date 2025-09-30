Cengiz Aytmatov'un 'Cemile' Eseri Ortak Türk Alfabesi ile Tanıtıldı

TÜRK dünyasının dünyaca ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov'un 'Cemile' adlı eseri, 'Ortak Türk Alfabesi' ile özel basım olarak tanıtıldı.

Cengiz Aytmatov'un en güçlü eserlerinden biri olan 'Cemile', ilk kez 'Ortak Türk Alfabesi' ile yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezinde esere ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Etkinlikte, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal konuştu. Prof Dr. Topsakal, milletleri ayakta tutan en büyük gücün kültür olduğuna işaret ederek, "Türk milleti binlerce yıllık tarihi boyunca kültürel değerlerine sarılarak varlığını korumuş, destanlarıyla, sanat eserleriyle, edebiyatıyla geleceğe yürümüştür. Bugün bu büyük miras, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla daha da kurumsallaşarak gönül köprüleriyle geleceğe taşınmaktadır. Bugün devralınan miras neticesinde; Türk dünyasının kültürel tarihinde altın harflerle yazılacak bir gün yaşıyoruz. Cengiz Aytmatov Enstitüsü olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde, Türk milletinin gönül bağlarını pekiştiren tarihi bir adımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Ortak geçmişimizin hafızası ve ortak geleceğimizin teminatı olan edebiyatımızın ve tüm insanlığın evrensel yazarı Cengiz Aytmatov'un en güçlü eserlerinden biri olan 'Cemile' adlı eseri, ilk kez 'Ortak Türk Alfabesi' ile yayımlandı. Artık 'Cemile' yalnızca bir kitap değil; milletimizi aynı duygularda, aynı kelimelerde, aynı satırlarda buluşturan bir kültür köprüsü, geleceğe uzanan bir birlik meşalesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASININ ORTAK RUHUNU YANSITAN BİR BAŞYAPIT'

Ortak Türk Alfabesi'nin sadece bir yazı sistemi değil, yüzyılı aşan bir kültürel idealin vücut bulmuş hali olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Topsakal, "Bu alfabe, Türk milletinin farklı coğrafyalarda yaşayan evlatlarını aynı kelimelerde buluşturacak, ortak edebiyatın ve ortak bilimin zeminini oluşturacak, sanatta ve kültürde tek bir yürek gibi atmamızı sağlayacaktır. Bugün gelinen noktada ortak alfabe, sadece harfleri değil; geçmişin mirasını, bugünün birliğini ve yarının ortak geleceğini birleştiren bir kültürel köprü haline gelmiştir. Bu köprünün ilk somut adımı ise Cengiz Aytmatov'un 'Cemile' adlı ölümsüz eseriyle atılmıştır. 'Cemile', yalnızca Kırgız edebiyatının değil; bütün Türk dünyasının ortak ruhunu yansıtan bir başyapıttır. Bugün 'Cemile'nin Ortak Türk Alfabesi'yle yayımlanması, yalnızca kültürel bir yayın değil; Türk halklarının birlikte okuduğu, birlikte hissettiği ve aynı geleceğe omuz omuza yürüdüğü bir dönüm noktasıdır. Cemile'nin aynı eserde hem Türkiye Türkçesi hem de Kırgız Türkçesinde belirlenen ortak alfabe ile yayımlanması geleceğe dair büyük bir anlam taşımaktadır. Bu adım; genç nesillerin ortak bir yazı üzerinden birbirini daha iyi anlamasına, ortak kimlik bilincinin güçlenmesine, eğitim ve bilim alanında iş birliklerinin artmasına, kültürel mirasın tek bir ortak dille gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet edecektir" diye konuştu.

'RESSAMLARIMIZ, 'ULU BOZKIRIN RUHU'NU YENİDEN YAŞATACAK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde gerçekleştirilen 'Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor' adlı uluslararası resim sergisini de tanıtan Prof. Dr. Topsakal, "Sergimizin açılışını büyük bir gururla 3 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00'da İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Bu sergi, yalnızca bir sanat etkinliği değil; gelenek ile geleceğin, söz ile imgenin, kelime ile fırçanın aynı zeminde buluştuğu bir kültür şölenidir. Türk dünyasının seçkin ressamları, Aytmatov'un felsefesini ve eserlerini tuvale taşıyarak, 'Ulu Bozkırın Ruhu'nu yeniden yaşatacaktır. Katılımınızla bu özel etkinlik, sadece bir anma değil; köklerimizdeki ortaklığın sanatla taçlandığı bir kardeşlik şöleni olacaktır. Sergimiz 3-9 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır" dedi.

