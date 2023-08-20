Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi çekimlere başladı

Cem Karaca'nın hayat hikayesini anlatan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğinde çekiliyor. İsmail Hacıoğlu ve Fikret Kuşkan gibi oyuncuların yer aldığı filmde, Yasemin Yalçın da rol alacak.

Cem Karaca'nın hayat hikayesini anlatan " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi merakla bekleniyor. Yüksel Aksu'nun reji koltuğuna oturduğu, görüntü yönetmenliğine Ersan Çapan'ın imza attığı filmin yapımcılığını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya üstleniyor. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin danışmanlığını yaptığı filmin mekan çekimleri bugün başladı.

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı, Fikret Kuşkan'ın Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca'yı canlandıracağı filmde Anadolu rock müziğinin efsane isminin annesi, ünlü tiyatrocu Toto Karaca'ya hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Role Yasemin Yalçın hayat verecek. Kendi adını taşıyan tiyatrosuyla yıllardır sahnede olan Yalçın, son olarak "Her Şey Bedava" oyunuyla seyircilerin karşısına çıkıyor.

Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık senaryosunu yazdığı filmde Cem Karaca'nın eşlerini Melisa Aslı Pamuk ve Buçe Buse Kahraman oynayacak.