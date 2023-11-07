Çayırova Kitap Günleri'nde Ahmet Şerif İzgören söyleşi yaptı

Çayırova Kitap Günleri'nin 4. gününde yazar Ahmet Şerif İzgören, "İşe İyilik Katmak" konulu söyleşisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahmet Şerif İzgören'in Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşine Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma gerçekleştiren İzgören, İzgören Akademi bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler verdi. İzgören, "Bir İskoç atasözünde şöyle diyor; 'Çocuklar dudaklarınızı değil ayaklarınızı izlerler' Manisa'da bir arazi bulduk ve badem diktik. Bu arazide ilk olarak dağ başında bir yerde açık hava dershanesi kurduk. Organik tarım öğretim görevlilerine, 'İlk olarak burada köylülere ders verir misiniz?' dedik ve onlar da kabul ettiler. Budama eğitimi veren profesör, köylüye budama eğitimi vermeyi kabul etti. Eğitime sadece kadınlar ve çocuklar geldi, köyün erkekleri 'olmaz' diyordu. Vatan kahvede sevilmiyor, vatan tarlada seviliyor, vatan fabrikada seviliyor. Şu an gittiğimiz bölgede 300'den fazla kişi organik tarım yapıyor. Kara Oklar Ekoloji, girdiğimiz organik tarım yarışmasında Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği ödülü aldı. Almanya'da profesör 'Bunu 3 yılda nasıl başardınız?' dedi. Herkes alay ederken çiftliğin ortasına açık hava dershanesi kurduk dedim. Kurduğumuz çiftlikte bilim ve köylülerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakın"

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan İzgören, "Ülkenin sokaklarına çıkın bütün ülke karanlığa küfrediyor. Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakın. Uğur Böceği Derneği ile Anadolu'nun çeşitli köylerinde gönüllü eğitim veriyoruz. Şu an burada belediyenin yaptığı bir fuar değil aslında bilginin gireceği bir alan oluşturmak. Kitapların burada olması çok önemli. Birileri sizi engellemeye kalkarsa, 'Bizden uzak durun. Biz bu ülke için üretmeye devam edeceğiz' deyin" şeklinde konuştu.

"İlçe belediyelerinin böyle şeyler yapması ülke için çok ufuk açıcı"

İzgören'e sunumunun ardından günün anısına Başkan Yardımcısı Arıkboğa tarafından hediye takdim edildi. Daha sonra okurlarının kitaplarını imzalayan İzgören, Çayırova 4. Kitap Günleri'ne yönelik yaptığı açıklamada, "Etkinlik harikulade. İlçe belediyelerinin böyle şeyler yapması ülke için çok ufuk açıcı. Aynı anda TÜYAP Kitap Fuarı var, buradan bir gencin oraya gitmesi inanılmaz zor. Burada böyle alternatif bir iş yapmak çok değerli. Bilginin buraya girmesini sağlıyor, çok büyük bir gururla geldik. İçtenlikle çok tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ