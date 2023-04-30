Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, Anıtpark'ta 23 Nisan konseri verdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu ülkenin aydınlık geleceği Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünde gizli. Bilimi ve aklı rehber edinerek Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik programı kapsamında konser veren 1000 Çocuk Korosu da Anıtkabir'in yanında bulunan Anıtpark'ta şarkı ve marşlarını seslendirdi. Konser öncesi Başkan Taşdelen, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı her yıl olduğu gibi yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı başında Anıtkabir'in yanı başında ve coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramın asıl sahibi çocuklarımızın ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

23 Nisan'ın önemine vurgu yapan Taşdelen, şunları kaydetti:

"Ulusal egemenlik kavramı kolay edindiğimiz bir kavram değil. Mustafa Kemal Atatürk, yıkılan Osmanlı Devleti'nin üzerinde yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken halk egemenliğine, ulus egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet istedi. Bugün meclisimizin duvarında da yazdığı gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Önemli günlerden geçiyoruz, bu nedenle ulusal egemenliğimize ve Atatürk ilke ve devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Çünkü bu ülkenin aydınlık geleceği Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünde gizli. Bilimi ve aklı rehber edinerek Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı."

Taşdelen'in konuşmasının ardından Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu, Salih Alptekin Ortaokulu ve Büyükhanlı Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 1000 Çocuk Korosu, Şef Murat Ömür Tuncer yönetiminde ve Agora Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirdi. "Gençlik Marşı", "Bugün Bizim Bayramımız", "İzmir Marşı", "Gel Katıl Bize", "Ben Giderim Batum'a", "Çay Elinden Öteye" ve "Ey Özgürlük" eserlerini seslendiren çocuklar, kapanışı ise Atatürk'e hitaben "Senden Daha Güzel" şarkısıyla yaptı.