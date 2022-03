ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde ' Savaş Eserleri Sergisi' kapılarını açtı

Kartal'da Savaş Eserleri Sergisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Kartal'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay'ın, 15 yıl boyunca topladığı Kurtuluş Savaşı harp malzemelerinin yer aldığı "Savaş Eserleri" isimli sergi kapılarını açtı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı, koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay'ın, 15 yıl boyunca topladığı Kurtuluş Savaşı harp malzemeleri, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan 'Savaş Eserleri Sergisi'nde yer alıyor. Sergi açılışı Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Sergiye Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Deniz Teknik Komutanı Cihat Eryiğit, koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

"18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmaz bir an"

Konu hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, " 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmaz bir an. Dolayısıyla bu anı çok iyi anlamak gerekiyor ve çok iyi anlatmak gerekiyor. Bundan tam 107 yıl önce atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, her birimizin ailesinin büyükleri, savaşarak ülkeyi kurtarıyorlar. Bu Kurtuluş Savaşı öncesi de ona bir hazırlık gibi belirtiliyor. Dolayısıyla orada on binlerce hikaye, on binlerce anı var. Şu an bu sergiyi gezdiğimizde tek tek kullandıkları aletlerden, yedikleri malzemelere kadar, oradaki imkansızlıkları anlatan, oradaki sorunları anlatan, oradaki zorlukları anlatan bütün duyguyu şu an burada hissedebiliyoruz. Bu müzemizi Kartal'ımızın çocuklarının gezebilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle beraber ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrencilerimize 1 ay boyunca açık olacak" dedi.

"Bu topraklar için bedel ödenmiş"

Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay ise, "Bugün aldığımız her nefes o gün orada belki doğu ve güneydoğuda, sınır ötesinde verilmiş son nefesin bedeli. Yani bu topraklar için bedel ödenmiş. Bizim gençlerimizin bu atalarımıza kayıtsız kalma lüksleri yok. Kartal Belediye'sine ev sahipliği ve başkanımızın da nezaketi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dedem Mustafa Memduh Efendi tabur imamı olarak ülkemizin her cephesinde bulunmuş bir asker"

Çanakkale'de Gazi olan Mustafa Memduh Efendi'nin torunu Filiz Dereci, "Dedem Mustafa Memduh Efendi tabur imamı olarak ülkemizin her cephesinde, her türlü gayrette tüm askerlerimizle birlikte bulunmuş rütbeli bir asker. Tabii tabur imamı olduğu için sorumlulukları diğer askerlere göre daha fazla. Hem şehadetleri hem moral motivasyon için onların bilgilendirilmesi defin işlemleri, ailelere haber gönderilmesi gibi işlemlerde görev alıyorlar." diye konuştu.

Öte yandan sergi açılışı sonunda Başkan Gökhan Yüksel sergi koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay'a Kartal'ı temsil eden Kartal heykelciği takdim etti.