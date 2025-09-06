Çanakkale Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

Festivalin yedinci gününde enstrümanı Yaybahar ile dünya çapında ilgi gören müzisyen Görkem Şen, tarihi atmosferiyle büyüleyen Troya Müzesi'nde konser verdi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde "Dardanos'ta Balkan Esintileri" adlı konserle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

"Perdeler Açılıyor" etkinliği kapsamında Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyarete açıldı.

Assos Ören Yeri'ne düzenlenen gezide katılımcılar, Uzman Seçkin Akçiçek rehberliğinde bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme fırsatı buldu.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırladı.

Festivalin altıncı gününde çocuklar, "Bil Bakalım Bilgi Yarışması" ve "Lemi Abi ve Zuzi ile Çocuk Şarkıları Konseri"nde eğlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından eğitmenler Selin Perk, Dilvin İpek, Hazel Düzgün eşliğinde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Bahçesinde düzenlenen "Renklerle Yeşil Dönüşüm" atölyesinde çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

Festival kapsamında sanatçı Haluk Levent konser verdi.

Çanakkale yeni yıldızını bugün seçecek

Esas 17 Burda AVM'de gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında piyano çalma konusunda yeteneklerini sergileyecek.

"Sen de Söyle" kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilen iki finalist bugün Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılacak.

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de ise genç müzisyenler izleyiciyle buluşacak.