Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali Başladı

ÇANAKKALE"de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Troya Kültür Yolu Festivali'nin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, " Kültür Yolları Festivalleri'nin hem şehirlerimizin hem Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Süresi ve çeşitliliği kapsamında dünyanın en geniş festivali olarak göz önünde" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayıp, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken ile devam etti. Bugüne kadar 3 şehir, 107 mekanda bin 200'den fazla etkinliğin yer aldığı ve 4 milyona yakın kişinin katıldığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde 4'üncü durak Çanakkale oldu. Çanakkale'de bugün başlayan festival 17 Eylül'e kadar sürecek. Geçen yıl ilk kez yapılan ve bu yıl 9 gün sürmesi planlanan Troya Kültür Yolu Festivali, kentin dört bir yanında düzenlenecek konser, sergi ve çeşitli sanat dallarının gösterilerinden oluşacak. 40'tan fazla noktada, 500'den fazla etkinlik gerçekleşecek.

Festival öncesi Anadolu Hamidiye Tabyası'nda lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

'KÜLTÜRÜN HER TÜRLÜ DALI ÇANAKKALE'DE HALKLA BULUŞUYOR'

Çanakkale'de çok önemli bir haftanın başladığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Troya Kültür Yolu Festivalimiz başlıyor. Geçtiğimiz yıl 1'incisini yaptığımız Kültür ve Turizm Bakanımız, Çanakkale'deki etkinliklerden çok mutlu olmuş ve Çanakkalelilerin de Kültür Yolu Festivali'ni çok sevdiği anlayışından hareketle, 'Seneye de yapalım' demişti. Bir kez daha bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'ni başlatıyor. Gerçekten günlerce sanatın, kültürün her türlü dalı Çanakkale'de halkla buluşuyor" dedi.

'ÜLKEMİZİN TANITIMINA KÜLTÜR YOLLARI FESTİVALLERİ'NİN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU'

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu da "Türkiye Kültür Yolları Festivalleri'nin durağı olan Çanakkale'deyiz. 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayan daha sonrasında Trabzon, Erzurum'da devam eden festivalin Çanakkale durağında hız kesmeden bir araya geldik. Biz festivalleri planlarken şehirlerimizin marka değerlerini hedefleyerek yola çıktık. Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 2'ncisi düzenleniyor. Bundan sonraki süreçte de festivallerimiz şehirlerimizin her yıl belirlenen tarihlerinde yapılmaya devam edecek. Bu planlamayı yaparken de şehirlerimizin, esnaflarımızın konaklama verilerini de alıyoruz ve hareketliliği artırmak için sezonun boş olduğu dönemlere denk getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Festivallerin çok yoğun bir etkinlik programı içerisinde devam ettiğini belirten Mumcu, şöyle devam etti:

"9 gün boyunca konserler, sergi, tiyatro, birçok etkinlikle devam ediyor. Çocuklarımıza yönelik de çok güzel etkinliklerimiz var. Bu yıl özellikle çocuklarımıza yönelik etkinlikleri artırıyoruz. Her festivalde olduğu gibi gastronomi kısmı mutlaka festivalimizin içerisinde yer alıyor. 40'tan fazla noktada 500'e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun gururla söylüyorum. Kültür Yolları Festivalleri'nin hem şehirlerimizin hem Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Süresi ve çeşitliliği kapsamında dünyanın en geniş festivali olarak göz önünde. Bunu da uluslararası mecralara taşımak için çabalıyoruz."