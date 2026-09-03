Haberler

Çanakkale'de Tarihe Saygı Dalışı ve Yelken Sürüşü

Çanakkale'de Tarihe Saygı Dalışı ve Yelken Sürüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' gerçekleştirildi.

Çanakkale, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında deniz sporları ve su altı deneyimini tarihi atmosferle buluşturan özel etkinliklerden birine ev sahipliği yaptı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü'nde, çocuklar ve gençler, kentin tarihi ve kültürel mirasıyla deniz sporlarını bir arada deneyimleme fırsatı sundu.

Şehirde çok özel bir gün yaşandığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak bugün denizin altında mavi bir yolculuk yapmaya karar verdik. 460 civarında misafirimizi dalış yaptıracağız. İlk defa suyun altında bir anı dalışı, bir saygı dalışı yapmış olacaklar. Daha sonra yaklaşık 250 kişi yelken sürüşü yapmış olacak. Çanakkale, bir deniz memleketi. Denizin bugüne kadar tarih boyunca en iyi kullanıldığı ve çok iyi denizcilerin, çok iyi su sporcuların yetiştirildiği bir yer. Gelibolu Sualtı Parkı da artık dünyada çok tanınan ve bilinen bir yer haline geldi. O yüzden vatandaşlarımızı suya ve su sporlarını özendirmek için Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir aktivite yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ EN BÜYÜK HEDEF KİTLEMİZ'

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok da büyük ilgi var. İnsanlar kaydoldu ve çok hızlı bir şekilde de adaptasyon süreci tamamlandı. Çanakkale deniziyle, Mavi Vatan'ı ile meşhur bir memleket. Biz de buradaki denize, denizin altında farkındalığı arttırmak için de böyle bir çalışma içerisine girdik. İnşallah Kültür Yolu Festivali de bittiği zaman da buradaki bütün çalışmalar amacına ulaşmış olur. Suyun altında dalış yapanların sayısı artar. Yelken sporu yapanların sayısı artar. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bu konuda bizim en büyük hedef kitlemiz."

'BU PROGRAM BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Katılımcılardan Nurbanur Arslanboğa (12), "Çok güzeldi. Balıklarla birlikte yüzüyorduk. Eğitmenin bana her konuda yardımcı oldu. Nefes verirken hiç zorluk yaşamadım. Aslında bu konuda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum. Suyun altında fotoğraf çekildik, çok güzel oldu. Suyun içerisinde eğlendiğim anlar, bu program beni çok mutlu etti. İnşallah her yıl yapılır. Böyle bir program herkes için faydalı olur" dedi.

Dalış yapan Engin Kaya (15) da "Başta biraz heyecanlandım, nefes almakta zorlandım. Sonra ciğeri boşaltınca daha iyi nefes aldım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

Bir devrin sonu! Yolun açık olsun Talisca
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Eski sevgili, uzaklaştırma kararını hiçe sayıp dehşet saçtı! Ebru hemşirenin sesini duyun

Ebru hemşirenin sesini duyun! Eski sevgilinin attığı mesaj korkunç
Alina Boz yeni hayatın sinyalini verdi: Yeni başlangıçlara

Alina Boz yeni hayatın sinyalini verdi: Yeni başlangıçlara
Melih Gökçek yarın ifade verecek! Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var

Ankara'da gözler yarına çevrildi! İşte soruşturmanın odağındaki iddia
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı

AK Parti gözden çıkardı mı? Melih Gökçek’e açık açık soruldu

AK Parti gözden çıkardı mı? Melih Gökçek’e açık açık soruldu
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti