Yenilenen lokomotif müzesi demir yolu tarihini yeniden raylara taşıdı

Türkiye'nin demir yolu tarihine tanıklık eden en önemli kültür miraslarından biri olan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, kapsamlı restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

Yaklaşık 50 dönümlük alanda kurulu bulunan ve Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise sayılı buharlı lokomotif müzeleri arasında gösterilen açık hava müzesinde üç ay süren bakım, boya, restorasyon ve peyzaj çalışmalarıyla lokomotifler ile tarihi demir yolu ekipmanları yenilendi.

Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Türkiye'nin ilk demir yolu hattı olan İzmir-Aydın güzergahı üzerinde yer alan müze, ziyaretçilerini yaklaşık iki asırlık demir yolu serüvenine çıkarıyor.

Bünyesinde 30 buharlı lokomotifin yanı sıra yolcu ve yük vagonları, sarnıç vagonları, kar küreme araçları, vinçler, su depoları, su tankları, lokomotif ve makas fenerleri ile tarihi döner köprünün de bulunduğu müzede toplam 86 eser sergileniyor.

Müzenin en dikkati çeken parçaları arasında yer alan 1887 yapımı İngiliz lokomotifi, saatte 28 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 40 yıl hizmet veren lokomotif, demir yolu teknolojisinin ilk örneklerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İzmir Demiryolları Müzesi Müdürü Volkan Poliçe, AA muhabirine, müzenin Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin demir yolu tarihini özgün eserlerle yaşatan önemli bir kültür merkezi olduğunu söyledi.

Müzede yıllık ortalama 10 bin ile 15 bin arasında ziyaretçi ağırladıklarını belirten Poliçe, şunları söyledi:

"Ülkemizin ilk demir yolu hattı olan İzmir-Aydın demir yolunun geçtiği bölgede kurulan müzede başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere toplam 30 lokomotifimiz sergilenmektedir. Ayrıca iki adet de döneme ait kar küreme aracımız bulunmaktadır. Bunların yanı sıra müze büyük bir kompleks, yaklaşık 50 dönümlük bir arazide yer almaktadır. Yine o döneme ait çeşitli su sarnıçları, vagon ve lokomotif bakım atölyemizin olduğu büyük bir atölyemiz bulunmaktadır."

Poliçe, müzedeki en eski lokomotifin 1887 İngiliz yapımı ve saatte 28 kilometre hız yapabilen araç olduğunu dile getirerek, bu lokomotifin 1920'li yıllara kadar aktif çalıştığını ifade etti.

Müzede yaklaşık üç aydır süren restorasyon faaliyetlerinin sonuna gelindiğini bildiren Poliçe, "Tüm lokomotiflerimiz tekrar yenilenmiş durumdadır. Tüm ziyaretçilerimizi burada yaklaşık iki asırlık bir yolculuğa çıkmaya, lokomotiflerimizi görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle müzeyi ziyaret eden Ömer Alıçlı, Ankara'dan tatil için Kuşadası'na geldiklerini ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiklerini ifade etti.

Efes'e giderken yol üstünde uygulamanın tavsiyesiyle buraya geldiklerini aktaran Alıçlı, "Yolumuzu biraz uzattık ama hiç pişman olmadık. Gerçekten çok güzelmiş. Teknolojinin ulaştığı nokta buharlı trenlerden şimdiki hızlı trenlere inanılmaz. Yani tarih yatıyor resmen vagonlar, lokomotifler. Hiç pişman olmadık sonuna kadar tavsiye ederiz herkese de." ifadelerini kullandı.