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Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları

Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları
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Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic için açıklama yaptı.

  • Vedat Muriqi bireysel kuvvet çalışmalarına başladı, yakında saha çalışmalarına geçmesi planlanıyor.
  • Dorgeles Nene sporcu fıtığı ameliyatı sonrası bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürüyor, kademeli olarak takıma katılması planlanıyor.
  • Dominik Livakovic milli maçta sakatlandı, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan 5 oyuncunun sağlık durumuna dair resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. 

OYUNCULARIN SON DURUMU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların geri dönüş süreçleri ve tedavi programları hakkında şu detaylar paylaşıldı:

" Vedat Muriqi : Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.

Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.

Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.

Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Dominik Livakovic : Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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