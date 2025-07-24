Çalı Köy Filmleri Festivali Kapsamında 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu Başladı

Türk sinemasının ilk köy filmlerinden "Aysel Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneğince düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamındaki 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu başladı.

Nilüfer Pancar Deposu'ndaki sempozyumun açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çevre illerdeki orman yangınları nedeniyle festival kapsamında gerçekleştirilecek konserleri iptal ettiklerini söyledi.

Sinema sanatına ilgi duyanlara yeni ufuklar açmayı, farklı disiplinlerden katkılarla bu alandaki düşünsel zenginliği artırmayı amaçladıklarını ifade eden Özdemir, "Ülkemizde festivaller kapsamında düzenlenen akademik sempozyumlar, oldukça sınırlı sayıda. Biz, bu alandaki boşluğu görerek vizyonumuzu genişleten nitelikli ve kalıcı bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Özdemir, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bakış açılarının sempozyumu zenginleştireceğini belirten Özdemir, "Önümüzdeki yıl sempozyumu uluslararası boyuta taşımak gibi güçlü bir hedefimiz de var. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Nasıl ki festivalimiz her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyorsa bu sempozyumun da önümüzdeki yıllarda öncü bir organizasyona dönüşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Festivalin akademik anlamda derinleşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Festival Koordinatörü Ali Gençoğlu da "Burada 60 kişilik bir bilim kurulumuz var. Türkiye'deki en iyi sinema akademisyenleri bizimle birlikte. Düzenleme kurulumuz onlara da teşekkür etmek istiyorum. Düzenleme kurulumuzla iki aylık çok sıkı bir çalışmadan sonra böyle bir program hazırladık." ifadesini kullandı.

Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) Başkanı ve festival koordinatörü Sadık Emre Sakin de sempozyuma katılanları, cuma, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek festival etkinliklerine davet etti.

Konuşmaların ardından sempozyum, "Türk Korku Sinemasında Köy: Kutsalın Bozulduğu Mekan Olarak Taşra" ve "Groteskten Özgürlüğe: Poor Things Filminde Feminist Estetik" başlıklı oturumlarla başladı.

Sempozyumda, iki ayrı salonda yapılacak eşzamanlı 10 oturumda, 30'dan fazla akademisyen yaklaşık 30 bildiri sunacak.